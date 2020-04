Michael Carlsson talar ut om detaljen som fällde VSK: "Tog väldigt hårt på mig"

Efter en dålig start på elitserien lyckades VSK till slut knipa en fjärdeplats. I kvartsfinalen blev det en blytung förlust i den femte och avgörande matchen mot Bollnäs och VSK var utslaget.

Nu, drygt en månad senare, berättar Michael Carlsson om uttåget som tagit hårdare på honom än tidigare år.

– Visst har man landat men den här gången tog det väldigt hårt på mig att det tog slut. Vi hade kämpat så hårt så länge så det blev väldigt tomt efteråt, säger han.

Att det sedan inte heller blev något VM, något han som förbundskapten förberett sig mycket på, spädde på tomheten ytterligare.

– Det var mycket på en gång som inte blev av och det gjorde väl att allt kändes lite värre än det brukar kännas. Man jobbar så hårt och mycket under säsongen under en längre tid för att lyckas och då blir det som att luften går ur en. Under säsong känner man inte riktigt efter men när det tar slut kommer det ikapp en.

Hur lyder din analys nu, varför tog det slut mot Bollnäs?

– Dels åkte vi ut mot ett bra lag, vi fick tuffast möjliga motstånd i kvarten och det var fem jämna matcher. Dels kändes det som att det inte riktigt var det året vi skulle få ihop det helt. Vi fick en sådan dålig start och hade kämpat hela säsongen för att försöka reparera det och jobba oss uppåt i tabellen.

– På så vis gjorde killarna en fantastisk säsong för vi fick ändå den utvecklingen vi hoppades, att vi blev bättre och bättre under säsongen.

Med den svaga inledningen blev stora delar av säsongen en lång jakt på poäng för att klättra i tabellen och gång på gång uttalade sig spelare och ledare om att det redan tidigt på säsongen infunnit sig en slutspelskänsla där det handlade om att vinna eller försvinna.

Just den pressen tror Carlsson till slut kan ha fällt laget.

– Vi fick lägga in så mycket energi för att klättra i tabellen, sedan kom vi till kvartsfinalen och hamnade i ett 2–0-underläge och det var så klart väldigt jobbigt mentalt. Sedan, även om vi var starka och bröt oss ur det, tror jag att det kanske blev lite energitorsk där i femte matchen. Det tär på allting till slut när man måste jaga hela säsongen.

– Den här säsongen var en viktig lärdom för oss att ta med oss framåt, konstaterar Michael Carlsson.