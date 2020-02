"Mickis" löfte till VIK – och syn på Berglunds klubbval

Samtalet kommer från Hockeypuls podcast #40, som finns där poddar finns (Spotify, Acast, iTunes etc). Nya avsnitt varje måndag.

Mikael, frun Frida och den snart ett år gamle dottern Tillie flyttade relativt nyligen in i ett trevåningshus i södra Calgary.

De stormtrivs, men det kommer inte bli familjens långsiktiga boende.

När NHL-karriären väl är över väntar ett flyttlass hem till Sverige.

– Vi ska flytta hem till Västerås. Vi bygger vårt framtid hus där nu, som ska bli klart i vår. Planen är att flytta hem när vi är klara i Nordamerika, sedan får vi se om hur många år det blir. Om det blir ett till kontrakt eller om det här blir mitt sista. Det kanske blir ett annat stopp på vägen, som i Europa, också. Det stänger jag ingen dörr för. KHL lockar kanske inte, men Schweiz eller Tyskland, berättar "Mickis" i podden.

För nästan exakt två år sedan skrev Backlund på ett sexårskontrakt med Calgary Flames, värt drygt 300 miljoner kronor.

Han kommer vara 35 år när det avtalet löper ut.

Om det blir Västerås redan då återstår att se, men "Mickis" erkänner att det finns en vilja att dra på sig VIK-tröjan igen.

– Blir det Sverige direkt är det Västerås som gäller och som jag känner nu vill jag spela i VIK och avsluta karriären där. Sedan påverkar givetvis skador och hur man mår då.

En annan västeråsare, Patrik Berglund, valde förra säsongen att lämna 110 miljoner kronor på bordet och bryta sitt dåvarande kontrakt med Buffalo Sabres.

I en lång intervju med VLT och Hockeypuls berättade "Bulan" att beslutet helt och hållet togs ur en mental hälsoaspekt.

– Jag har mått skit rent ut sagt. Pengar gör ingen lycklig, sa han då.

En av alla hockeyprofiler som direkt gick ut och stöttade Berglund var Mikael Backlund.

Han ser heller inga konstigheter i att "Bulan" valde Djurgården framför VIK i somras.

– Jag förstår honom helt. VIK är ju i Hockeyallsvenskan och "Bulan" är 31 år, ska fylla 32, han är fortfarande ung så jag förstår honom. Han ville spela på högsta nivån i Sverige, hade jag varit i hans sits hade jag gjort samma sak. VIK-fansen får nog vänta, men det skulle ju vara kul om han ville spela i VIK igen. Det är inget vi har pratat om.

Så ni har inte snackat om att återförenas?

– Nej, vi har inte gjort det, så ingen vet hur han tänker där. Det är för att det kanske inte är aktuellt just nu som vi inte har pratat om det, men vi får se. Som sagt, jag har full förståelse att han gjorde det val han gjorde.

Hur mycket visste du vad som försiggick bakom kulisserna förra säsongen för hans del?

– Inte så mycket. Vi spelar i olika lag här borta, lever lite olika liv, jag tycker jättemycket om Patrik, men när man spelar i Buffalo och Calgary är det inte som att man umgås varje dag, så jag fick följa det lite mer från utsidan och hörde av mig sedan när det hade lugnat sig lite och kollade hur han mådde och så. Då sa han att han mådde mycket bättre när han var hemma i Västerås, så det var ju skönt att höra det.

Från hemmet i Calgary och NHL-livet i Nordamerika försöker Backlund få en överblick över VIK och klubbens säsong.

Han hoppas givetvis att föreningen går upp i SHL, men tycker inte att VIK ska stressa eller vidta några onödiga åtgärder för att nå dit.

– Jag kollar hur det går för laget. Jag ser inte matcher online, men jag följer klubben via olika appar. Sedan träffar jag "Zäta", Paananen och resten när jag är där och kör på is under sommaren. De är jätteschyssta och det är alltid kul att få vara med. De har haft ett himla bra gäng under alla år skulle jag säga.

Vad tror du om klubbens framtid?

– Vi måste fortsätta bygga sakta men säkert där vi är nu. Vi var ändå nyligen i division 1, så vi får inte stressa fram något.

