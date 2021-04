Miljardaffär om Mälardalstågen tas om

MTR Jota fick i december uppdraget att köra tåg för det regionala samarbetsbolaget Mälardalstrafik i åtta år framöver, i en affär värd fyra miljarder kronor. Konkurrenterna SJ och Arriva överklagade och förvaltningsrätten i Stockholm ger SJ rätt.

Det statligt ägda bolaget hade pekat på brister i den prisutvärderingsmodell som Mälardalstrafik använde vid upphandlingen, rapporterar Södermanlands Nyheter.

Mälardalstrafik meddelar via bolagets hemsida att man säkrade trafiken från och med december redan under våren just för att den här typen av processer kan bli långdragna.

Det företag som vinner upphandlingen ska börja trafikera fem sträckor i regionen från och med den 12 december i år. Fram till dess är det SJ som gör det.

Domstolsbeslutet kom i måndags. Samma dag tillkännagavs det att SJ och Mälardalstrafik enats om en ekonomisk lösning för att SJ ska fortsätta köra tågen ända tills ett nytt avtal börjar gälla. För några veckor sedan meddelade SJ att avtalet skulle sägas upp i förtid, med hänvisning till stora intäktstapp under pandemin.

Den nya lösningen innebär att de sex regioner som äger Mälardalstrafik står för de ekonomiska riskerna i stället för SJ.

