Miljoner till föreningar i Västmanland

Det är fyra projekt i länet som fått dela på miljonerna. Störst anslag fick Studieförbundet Vuxenskolan Västmanland som tilldelades 1,2 miljoner kronor för projektet Tillsammans för psykisk hälsa – Senior.

– Det här är ett av många oerhört viktiga projekt vi har beviljat medel i år. Med stöd från Arvsfonden kan det bli möjligt att göra allt från verksamhets- och metodutveckling till att bygga lokaler eller anläggningar, säger Hans Andersson., enhetschef på Arvsfonden i ett pressmeddelande.

Arvsfonden har för femte året i rad sammanställt Projektbarometern, som rankar Sveriges län utifrån hur mycket projektanslag som betalades ut per invånare under förra året. Västmanland fick en miljon kronor mindre än året innan. Västmanlands projektanslag på 15 kronor per invånare räckte till artonde plats denna gång.

Arvsfonden stödjer projekt för barn, unga och personer med funktionsnedsättning. Varje år får cirka 400 projekt över hela landet stöd från fonden.