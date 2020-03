Miljonregn över VSK Fotboll – trots coronakrisen: "Mer än en fördubbling"

Säsongen 2020 har den genomsnittliga VSK-supportern kanske märkt vissa förändringar gällande superettan.

TV-sändande bolag är inte längre Cmore, utan Discovery/Eurosport. Bettingpartner är inte längre Svenska spel, utan Unibet.

Vad betyder dessa förändringar ekonomiskt för VSK?

Det gemensamma systemet i svensk elitfotboll (SEF, samarbetsorgan för de 32 klubbarna i allsvenskan och superettan) är reglerat i centrala avtal i form av TV-avtal, bettingavtal och andra kollektiva partneravtal.

2020 uppgår TV-avtalet till 550 miljoner kronor totalt och bettingavtalet till 150 miljoner.

Utbetalningarna av dessa pengar sker i fem omgångar på årsbasis. I fyra av dessa är pengarna relativt jämnt fördelade för att sedan korrigeras mot det sportsliga utfallet (slutplaceringen i tabellen) i den femte (i december och i februari året efter).

VSK:s klubbchef Andreas Dayan förklarar hur klubbarna inom SEF resonerat för att komma fram till denna modell.

– Fördelningsmodellen för superettan 2020 är utformad på ett sådant sätt att det ska bli lättare för klubbarna att budgetera, säger Dayan. Inga klubbar ska ta risker genom att budgetera med en högre tabellplacering.

Enligt de centrala avtalen skiljer det inte särskilt mycket om man blir ett mittenlag i den den slutgiltiga tabellen rent sportsligt. På plats 5-12 är det inte stora skillnader, åker man ur är det en liten nivå ner och slutar man i toppen blir det mer pengar.

I april kommer en första utbetalning för 2020, som är lika för alla lag i superettan (en tredjedel har redan betalats ut till följd av utförutsedda coronakrisen).

– April-pengarna är 1,6 miljoner kronor. TV, betting och de andra centrala avtalen ingår i den här summan.

Ponera att VSK hamnar på en 5:e till 12:e plats 2020. Hur mycket mer pengar får klubben i och med det nya centrala avtalen jämfört med de gamla?

– Det blir mer än en fördubbling. Vi kommer att landa på 7,5 miljoner ungefär. Detta ska jämföras med fjolårets drygt 3,5 miljoner, säger Dayan.

Den ekonomiska matematiken i detta är inte helt enkel. Till dessa 7,5 miljoner tillkommer också Unibets version av Svenska spels ”gräsroten”, som de kallar ”hemmaklubben”, där vanliga människor kan hjälpa till att dra in pengar till just sin favoritklubb. Även de gamla tipselit-pengarna, nu under namnet ”unicoach”, genererar extra inkomster till VSK.

– Vi ser en ökning med det nya bettingavtalet redan nu, utöver ökningen på 120-130 procent i de centrala pengarna.

Dayan betonar vidare att avdrag för vissa kostnader kommer att göras innan VSK får sina pengar.

– Vi betalar för vissa gemensamma kostnader. Det handlar om möten i svensk elitfotboll, medlemsavgift till svensk elitfotboll och spelarförsäkringar.

Hur många miljoner kronor extra räkningar ni med jämfört med de gamla avtalen?

– Vi räknar med ungefär fem miljoner extra jämfört med föregående år.

Vad lägger ni de här extra fem miljonerna på?

– Vi har valt att satsa på det som kan bygga den här klubbens utveckling långsiktigt. För det behöver vi en organisation på plats som kan driva alla frågor och funktioner som är kopplade till det.

Om jag ber dig vara mer konkret, hur låter det då?

– Vi har haft en målsättning om att ha en ekonomi i balans år 2020. Vi har gjort medvetna satsningar för att komma upp till den nivån vi är idag. Att gå från att ha varit en väldigt avskalad klubb till där vi är idag, redo för att ta nästa steg mot allsvenskan, det är klart att det har kostat. Nu har vi det sportsliga och organisatoriska på plats.

Du kan inte säga vad ni satsar dessa pengar på; konkreta tjänster, spelarlöner eller annat?

– Inom SEF har vi haft sådana diskussioner, där vi enats om att inte lägga de extra pengarna på ökade spelarlöner, för att istället utveckla klubbarna. I VSK har vi haft ett underskott som vi jobbat bort. Pengar har gått till att täcka de investeringar vi gjort tidigare i form av det budgetunderskott vi haft, där vi förstärkt vårt sportkontor de senaste två åren.

Det är lätt sagt på gemensamma SEF-möten att klubbarna inte ska lägga de nya pengarna på ökade spelarlöner eller övergångssummor. Men hur bindande är sådana överenskommelser egentligen?

– Vissa delar av pengarna är villkorade, så att de läggs på rätt saker. Men det är klart, alla klubbar är suveräna i sina beslut och får göra vad de vill med sina pengar. Andemeningen är dock att pengarna ska användas till att utveckla klubbarna.

Är inte ”spelarlöneracet” ett race man måste vara med i, vare sig man vill eller inte?

– Jag kan inte säga att det är något race. Det är min uppfattning när jag träffar de andra klubbcheferna. Vissa klubbar går lite hårdare, men vi vet att pengar inte kan köpa framgång alla gånger. Det vi vill är att våra spelare ska kunna satsa på sin fotboll och bli så bra som möjligt, men samtidigt vill vi utveckla klubben i stort, säger Andreas Dayan.

De senaste två veckornas eskalerande coronaturbulens har skakat Sverige, vilket givetvis påverkat svensk fotboll och VSK kraftigt.

Ekonomiskt är det emellertid svårt att bedöma exakt hur kraftigt. Klart är att VSK undersöker möjligheterna till att få ekonomisk hjälp i denna svåra tid.

– Vi har följt regeringens olika räddningspaket till företag. Man får inte glömma bort att trots att vi är en idrottsförening, så har vi ett 50-tal personer på lönelistan. I det avseendet fungerar vi som ett medelstort företag. SEF centralt tittar på om och hur vi klubbar kan få ta del av dessa räddningspengar.

Enligt Dayan står sig VSK relativt bra ekonomiskt i krisen, jämfört med andra klubbar i superettan.

– Vi i VSK har inga likviditetsproblem i akut form. Men klart att läget är bekymmersamt. Vi alla måste börja tänka och handla mer lokalt. När det här blåser över och säsongen drar igång, så hoppas vi att fler stöttar oss. Köp säsongskort, kom på våra matcher och handla i våra kiosker.

Vad säger era sponsorer till er i kölvattnet av coronavågen?

– Vissa företag har sagt att det är ett form av vänteläge, där man måste utvärdera läget och konsekvenserna. Vissa branscher går sämre nu samtidigt som andra går jättebra och är oberörda än så länge. Den problematik jag ser är kopplad till all osäkerhet som corona skapat och skapar. Det får vi alla lida för och därför är det viktigt att vi stöttar varandra genom det här.

Ni tvingades flytta er ungdomsturnering Västerås Invitational som var tänkt att genomföras 13-15 mars. Vad innebär det ekonomiskt för VSK?

– Vi pratar om ett intäktsbortfall på ungefär 500.000 kronor. Pengar som vi förmodligen inte kommer att få igen.

Fotnot: Tisdagen 24 mars meddelade VSK att man korttidspermitterar alla anställda.