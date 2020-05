Minderårig utsatt för brott – polisinsats på Skallberget

Anmäl text- och faktafel

Polisen fick in flera samtal om att en person under 15 år hade utsatts för ett brott på onsdagseftermiddagen, enligt Tobias Ahlén, presstalesperson på polisregion Mitt. Vad det är för brott vill polisen inte gå in på men det handlar inte om något våldsbrott och ingen blev fysiskt skadad.

Flera patruller åkte till platsen på södra Skallberget. Nu ska polisen utreda vad som hänt.

Polisen har inte gripit någon. De inblandade är alla under 15 år. Med tanke på deras ålder kommer förmodligen socialförvaltningen att kopplas in.