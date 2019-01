Till minne – Anders Hermansson

Kamraten och vännen Anders Hermansson (1936 – 2018) har avlidit i december 2018. Han var en fotograf som arbetade med den abstrakta representationen av sina inre tankar och formulerade dessa i den fotografiska bilden. I merparten av de bilder han framställde fanns det en mycket klar definierad tanke. Ofta använde han idéer från den grekiska mytologin för att uttrycka dessa. I det som betraktaren först såg i hans verk var en yta som kunde uppfattas naiv eller oförklarlig. Nu var det inte så, det fanns alltid en djup inre tankeprocess som materialiserats för att träda fram.

Anders var sträng mot sig själv i sitt skapande och likväl mot andra. Det kunde missuppfattas, men bakom hans diskussioner och yttranden fanns det en klar idé och en betydelse. Han kunde spendera mycket tid på att kunna representera detta, vilket inte var alltid så lätt i hans kompromisslöshet.

Under sin konstnärliga verksamhet uttryckte sig Anders med former och färger som han fann bildmässigt i skrot, vatten och byggnader, då de var elastiska nog för hans tankar att uttrycka det svåra. Hans opus magnifica blev Harmagedon, som står för det sista slaget mellan det goda och onda. Jag hade möjligheten att följa det arbetet som pågick under en tid av 20 år innan det presenterades 2017. I detta verk sammanfattar Anders sin komplexa föreställning om vad som händer efter döden. Titlar som Kaos och Stålbad vittnar om den resa han förväntade sig utifrån den grekiska mytologin med färden över Styx till Hades dödsrike. För att representera sin inre syn använde han metaforer i vattenrörelser och uppställt skrot.

Anders har nu genomfört resan till dödsriket där hans själ renats och kommit till ro. I den mörka resan han beskriver finns det ett tydligt budskap till oss alla andra som betraktar hans konst. Den sista bilden i Harmagedon ger han titeln Livsgnista och efter mycket funderande gav han den en alternativ titel: Det är aldrig kört. Här talar Anders till oss nu och låter oss ta det till på vår vandring genom livets mysterier.

Christer Törnkvist