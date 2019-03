Till minne – Ivan Öberg

Ivan Öbergs liv och betydelse för framväxten av Mälardalens högskola har i VLT initierat beskrivits av representanter för Gamla Gardet och rektor vid MDH. Ivan fortsatte efter sin rektorstid att följa sina visioner och förbereda framtidens utbildningssamhälle. Mina första minnen av Ivan är från början av sjuttiotalet då han och länsrepresentanter för alla lärarförbund i Västmanland försökte få riksorganisationerna att skapa ett enda lärarförbund.

I mitten av åttiotalet tillät regeringen skolor och högskolor att starta uppdragsutbildning. Det var lågkonjunktur och industrin kunde skattefritt köpa kurser. De pengar som kom in investerade Ivan i datorer för studenterna och även jag kunde köpa de nya Windows-datorerna till datasalar i Hallstahammar. Kritik förekom mot sådant utnyttjande av lärarkrafter, men lärarna fick utveckla sitt kunnande i realistiska miljöer och broar skapades.

Ivan hade fått i uppdrag av UHÄ att organisera Sveriges medverkan i EU-projekt för företag och utbildningsväsendet och därmed öppnade sig nya möjligheter att samverka med utländska skolor och organisationer. Ivans idé var att starta en förening för att introducera Open Learning med modernaste media och med säte i Hallstahammar. Kolbäcksådalens gymnasieförbund hade nyligen utsetts att utveckla distansutbildning på gymnasienivå för att underlätta den stora strukturomvandlingen i Bergslagen och hade startat en mediateknisk gymnasieskola i Surahammar. Föreningen fick namnet Swedish Open Learning network, SOLnet. Dess styrelse representerade utbildningsanordnare i olika landsändar, alla med intresse för distansutbildning via moderna media. Ivan var drivande när vi erhöll medel från länsstyrelsen, NUTEK och senare EU. Han utnyttjade sina kontakter när första kursträffen anordnades i London för studier av Stor-Londons användning av distansstudier vid fortbildning. Vi fick ta del av kurser genom BBC, Londons komvux och på högskolenivå via University College of London.

SOlnet kunde 1994, innan Internet fanns, konferera och utbilda tillsammans med partners i Tyskland, Holland, Frankrike, Portugal och de brittiska öarna med plattformar för video- och datakonferens via satellit. I projektet DISTILLS var det intressant att jämföra erfarenheter av vår engelska eller tyska för turism i videokonferens hos Björks Buss och några hotell i Västmanland med portugisiska marinens sjöfararengelska på världshaven och kurser i keltiskt språk i Irland och Wales. Vittnesmål kom om att distansstuderande i datakonferens kunde känna mer konstruktiv kontakt med läraren än i en klassrumslektion.

Idag kan studenter vid MDH bekräfta detta, då de träffar lärarna via datorn varje vecka över studieuppgifter, håller kontakt med en fadder på ABB eller Mälarenergi eller faktiskt konsulterar handledaren i tekniska utbildningar under avslutande projektarbeten i Kina eller Namibia. Ivans dröm omvandlad till verklighet! Den ödmjuke Ivan Öberg tog aldrig åt sig äran över att så starkt medverkat till denna pedagogiska utveckling men han log när den kom på tal. Många med mig saknar Ivan, bland annat för hans förmåga att förverkliga idéer. Men jag vet att närmast hans hjärta stod till hans sista dag familjen och tankarna går till den.

Torsten Lundman

Fd ordf i SOLnet