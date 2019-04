Till minne – Rigmor Svegfors

Rigmor Heimervall Svegfors; Karmansbo, Köping avled innan hon skulle fylla 70 år. Hon föddes 1949 i Vetlanda av en ensamstående mamma. Mammans starka vilja, höga moral och aldrig sviktande integritet tog Rigmor med sig i livet.

Hennes närmaste var maken Mats, barnen Lillemor och Anna, barnbarnen Emma, Vincent, Sara och Sophia och svärsönerna Chris och Nacim.

Rigmor började som ung i vården. Hon blev sjuksköterska vid 20 års ålder och började arbeta i högspecialiserad vård, vid Nils Alwalls njurklinik i Lund. Hon vidareutbildade sig i fyra specialiteter, medicin-kirurgi, intensivvård, anestesi och som lärare vid SIHUS i Stockholm.

Rigmos starka empati och omtanke såg vi många exempel på under åren från sent 1960-tal ända till dagarna innan hon plötsligt lämnade oss. 1973 tjänstgjorde hon vid gamle kungens dödsbädd i Helsingborg. Där härskade livmedikus Gunnar Biörck över allt. Den unga Rigmor föreslog att kungen skulle få ha sin hund hos sig under sina sista dagar och timmar. Det fanns väl knappt någon som hade förväntat sig att hon alls skulle våga öppna munnen utan att bli direkt tilltalad. Men det gjorde hon. Hunden hämtades till sjukhuset. Gustav VI Adolf dog i den lilla hundens närvaro. Det var Rigmor, så som vi känner henne, engagerad och omtänksam.

Familjen flyttade 1986 till Norra Kungsladugården i Kungsör. Hästar och ridning var hennes stora fritidsintresse. I Kungsör kunde hon skaffa sig ett eget stall. Det professionella engagemanget fick finnas sida vid sida med familj, vänner, gård och djur.

Hon bytte där vårdläraryrket mot ansvaret för barn- och fritidsutbildning.

I Kungsör var hon också aktiv kommunalpolitiker.

Under det första decenniet av 2000-talet var Rigmor landshövdingefru i Västmanland. Därpå flyttade familjen till Karmansbo i Bergslagen.

Hennes vilja att troget hålla fast vid vänner och familj fick vi njuta av många gånger varje år. Vi minns henne med saknad.

De nära vännerna Margareta och Lennart Andersson, Anders Bergstrand, Gunilla och Lars Johannesson samt Lena Sjöström