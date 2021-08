Misstänkt i Trojan Shield-härvan kräver ny försvarare: ”Underminerat mitt förtroende”

Anmäl text- och faktafel

Det var i början av juni som polisen slog till i en koordinerad internationell insats mot kriminella. Bland dem som greps i Västerås finns en 34-årig man, som tidigare dömts för inblandning i bombdådet mot dåvarande Blue moon bar i Västerås 2013.

Sedan den 10 juni har 34-åringen, tillsammans med flera andra personer suttit häktad. Under utredningens gång har nya misstankar riktats mot en av de inblandade, och ytterligare en person har häktats. Misstankarna som riktas mot 34-åringen rör synnerligen grovt narkotikabrott.

I mitten av augusti, skickade 34-åringen in en handskriven begäran om byte av offentlig försvarare. I sin begäran skriver 34-åringen att skälen till att han kräver att få byta försvarare är flera. Bland annat ska 34-åringens dåvarande försvarare, advokat Jacob Asp lämnat oriktiga uppgifter under en häktningsförhandling mot 34-åringen. 34-åringen ska också ha haft svårt att få kontakt med Asp och ska enligt egen uppgift ha sökt honom under två veckors tid utan framgång.

34-åringen skriver också att hans tidigare försvarare fått sitt juridiska kunnande ”bryskt ifrågasatt av domaren, vilket underminerat mitt förtroende för honom”.

Advokat Jacob Asp skriver i ett yttrande att han instämmer i att ett byte av offentlig försvarare bör ske, eftersom ”samarbetet inte längre fungerar”. Han skriver vidare att uppgiften om att han lämnade felaktiga uppgifter vid en av häktningsförhandlingarna stämmer.

– Jag kan egentligen inte säga något om det här, jag är fortfarande bunden av förundersökningssekretessen. Men det handlade om en uppgift som jag hade missuppfattat, kommenterar Jacob Asp.

Tingsrätten har godkänt 34-åringens begäran, och en ny offentlig försvarare har nu utsetts.

Åtal gällande misstankarna med anledning av Trojan Shield-insatsen ska vara väckt 3 september. Samtliga misstänkta nekar till brott.