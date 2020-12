Mitt i coronakrisen åkte vårddirektören till Spanien: ”Ett hån”

Anmäl text- och faktafel

Ryktet om Spanienresan verkade slå ner som en bomb bland en del av de vårdanställda.

– Detta är oerhört omdömeslöst! säger en av de anställda på sjukhuset i Västerås, som dock vill vara anonym.

Hon berättar att hon är en av alla som har arbetat hårt under hela coronakrisen.

– Här har vi arbetat i 10 månader. Vi har kämpat! Vi har slitit många långa extratimmar! Och så åker chefen till Spanien! Vad är det för signal till oss? Det känns som ett hån.

Hon tillägger att alla anställda med vårdutbildning, som Liselott Sjökvist, istället exempelvis skulle kunna hjälpa till med det hårda vaccineringsarbetet som pågår just nu.

Liknande reaktioner har kommit från fler vårdanställda som skrivit till VLT om resan. Frågeordet ”lämpligt?” återkommer i flera mejl.

VLT når Liselott Sjöqvist i Andalusien i södra Spanien. Hon inser att resan kan vara kontroversiell och svarar via epost:

”Jag har förståelse för att det kan upplevas som fel att jag som sjukhuschef åker till Spanien under en pandemi. Men som vanligt under min semester har jag en biträdande sjukhuschef som träder in i mitt ställe för att säkra driften av vården.

Det råder inga reseförbud och smittspridningen i Andalusien, där jag befinner mig är betydligt lägre än i Västmanland. Vi har rest säkert och följt alla regler, med munskydd bland annat. Vi tillbringar tiden här med social distansering. Jag finns åter på plats på jobbet på tisdag.”

Hennes chef, hälso- och sjukvårdsdirektören Håkan Wittgren, nås däremot på arbetet i Västerås på nyårsaftonen. Han vill inte kommentera resmålet Spanien:

– Vad hon gör på sin fritid får hon kommentera, inte jag. Vad som är viktigt är att vi har en väl fungerande sjukvårdsledning även när någon är ledig, och det har vi.

Han tillägger att Liselott Sjöqvist har haft väldigt lite semester i år och behöver ledigt.

Om det blir kris, kan hon då snabbt kallas tillbaka från Spanien?

– Ja, det är självklart.

Det ska tilläggas att Utrikesdepartementet inte längre avråder från resor till EU-länder som Spanien, men läget i Spanien bedöms fortsatt allvarligt. Landet har behållit det nationella nödläge som utlystes redan i oktober. Samtliga spanska regioner har restriktioner, meddelar Svenska ambassaden i Spanien.

Inte heller Folkhälsomyndigheten avråder från Spanienresor med påpekar på sin hemsida att ”Oavsett vart du ska resa vilar ett stort ansvar på dig som enskild resenär.”