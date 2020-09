Mittfältarens målform håller i sig – sköt livsviktig trepoängare till VSK

I och med tre poäng på bottenkonkurrenterna Ljungskile och Gais, samt en poäng för Umeå FC så var det viktiga poäng på spel för VSK när Dalkurd gästade Iver Arena.

Ett VSK, på jakt efter revansch efter senaste mötets förlust, inledde skapligt och hade faktiskt vittring på ett ledningsmål efter bara några minuter när Brian Span nästan friserverade Simon Johansson.

I övrigt en ganska chansfattig första halvlek så när som på John Stenbergs ”halvnick” efter dryga halvtimmen. De båda lagen turades om att hålla i bollen och skapa ”nästan-chanser”.

0–0 i paus.

Den första riktiga chansen i matchen kom tio minuter in i den andra halvleken när VSK-kaptenen Sean Sabetkar nådde högst på en hörna och försökte skarva in den vid stolpen.

Men nicken utanför.

Bara minuter senare blev det farligt igen. Simon Johansson nickskarvade ut till Emil Skogh som stenhårt spelade in bollen mot mål och där tittade Jonas Hellgren upp och satte 1–0. Mål för andra matchen i rad för den centrale mittfältaren.

Målet satte fart på tillställningen på Iver Arena. Och den bästa chansen till en Dalkurds-kvittering kom när Liridon Selmani löpte sig fri mot Fagerström, men avslutet dröjde och kunde så småningom avvärjas enkelt av VSK-keepern.

Men det blev aldrig farligare än så. Grönvitt lyckades hålla undan och plockade tre livsviktiga poäng i botten av tabellen.

Matchens gäspning

Söndagar brukar rent generellt vara ganska långtråkiga. Men den första halvleken mellan VSK och Dalkurd tar priset. Herregud vilket sömnpiller. Farligaste läget var när gästernas John Stenberg nickade bollen bakåt framför Fagerströms mål.

Tre bästa VSK-spelarna:

1. Emil Skogh, wingback

Missat två matcher på grund av en känning i baksida lår. Men visade inga tecken på det när han ångade fram längst vänsterkanten. Hotade, nästan på egen hand, i den första halvleken och assisterade till Hellgrens 1–0.

2. Pedro Ribeiro, mittfältare

Saknades enormt på VSK:s mittfält när han gick skadad i somras. Blev märkbart direkt när han fick hoppa in mot Jönköping vad brassen betyder för det grönvita spelet. Sprider enormt lugn och styr på egen hand tempot i matcherna.

3. Jonas Hellgren, mittfältare

En ledare på det grönvita mittfältet. Tycks ha hittat rätt i offensiven den här säsongen, blandar djupledslöpningar in i straffområdet men att nosa upp andrabollarna utanför detsamma. Mål för andra matchen i rad.

Matchfakta

Västerås SK–Dalkurd FF 1–0 (0–0)

Mål: 1–0 (59) Jonas Hellgren

Varningar VSK: Moussa Traoré, DFF: Daniel Stensson

Så startade VSK: Anton Fagerström – Sean Sabetkar, David Engström, Calle Svensson – Filip Tronêt (ut 83), Jonas Hellgren (ut 73), Pedro Ribeiro, Emil Skogh (ut 69) – Brian Span, Karwan Safari (ut 83), Simon Johansson.

Ersättare: Daniel Svensson, Jesper Florén, Moussa Traoré (in 73), Gustav Rydberg, William Videhult (in 83), Moonga Simba (in 69), Albin Sporrong (in 83).