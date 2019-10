Moderaterna kritiska mot bidrag till teaterfestival: "En stor felprioritering"

Teaterfestivalen Scenkonstbiennalen föreslås att arrangeras i Västerås år 2021. Men med tanke på de sparkrav som Region Västmanland står inför, så tycker inte Moderaternas Tomas Högström att det ska avsättas pengar till festivalen.

"Region Västmanland står inför stora sparkrav. På samma möte antogs ett budgetförslag som innehåller sparbeting där framför allt sjukvården ska spara 400 miljoner kronor. Att då lägga 2 miljoner på en teaterfestival i Västerås känns som en stor felprioritering i detta läge", säger han.

En av sakerna som Högström är kritisk mot, är att det är länsbor i andra orter som tvingas finansiera kalaset.

"Visst är det trevligt med kulturevenemang och Scenkonstbiennalen får gärna arrangeras i Västerås. Men skattebetalarna ska inte behöva se vårdens pengar försvinna till en festival som framför allt vänder sig till redan aktiva inom kulturbranschen. Det är också ett evenemang koncentrerat till Västerås, invånarna i Skinnskatteberg och Arboga borde inte tvingas betala för detta".

Under samma möte beslutades det även att Västerås Science Park får 2 miljoner kronor under 2019 och 2020. Pengar som kan komma väl till hands, menar regionrådet Magnus Ekblad (C).

"En satsning på Västerås Science Park handlar om en fortsatt profilering av Västmanland som ett starkt innovationslän, som på sikt ska få positiv effekt på arbetstillfällen och skatteintäkter", säger han.