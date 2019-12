Mohammed körde skottskadad man i ilfart till akuten: ”Han skrek av smärta”

Anmäl text- och faktafel

VLT träffar Mohammed på måndagsförmiddagen, knappt tre dagar efter mordförsöket inne i en reparationsverkstad för mobiltelefoner och datorer på Vetterstorp.

Den unge mannen ger ett lugnt och samlat intryck när han berättar om det som hände i fredags kväll mitt framför honom.

Mohammed berättar att mannen plötsligt kom ut genom en bakdörr till den kombinerade verkstaden och butiken. Han hörde inga skott innan han såg mannen.

– Han sa att han blivit skjuten med två skott och skrek av smärta. Han kunde knappt gå och rasade ner på asfalten, säger Mohammed.

Mannen fick hjälp upp från marken och bars in i en bil av flera män. En bil som Mohammed hade nycklarna till.

Mohammed säger att han tror att den skottskadade mannen förstod att han inte kunde vänta på ambulans. Att det var bråttom till sjukhus.

Vad tänkte du när mannen lyftes in i din bil?

– Alla var i chock och panik, vi tänkte inte alls på ambulans. Jag bara körde honom.

Han svängde upp på Narvavägen och körde i hög fart via Vallbyleden och E18 den skottskadade och ymnigt blödande mannen till akutmottagningen.

– Han sa typ att han kommer dö och att allt var svart. Ingenting mer än så.

När Mohammed kom till akuten stannade han bilen utanför och tog sig in via en garageport där ambulansen kör in och ropade på hjälp.

– Jag ropade att jag har någon som blivit träffad med två skott i bilen.

Mannen satt kvar i bilen men det kom snabbt personal för att hjälpa honom.

– Det var tre-fyra personer som kom ut för att ta hand om den skadade. Även två poliser och en ordningsvakt mötte upp Mohammed vid bilen.

– Sen fick jag såklart många frågor av polisen som jag besvarade.

Hur känns det nu så här dagarna efteråt?

– Det känns faktiskt bra. Speciellt eftersom hans bror sa att läkarna sagt att mannen skulle ha dött om det dröjt tre-fyra minuter till innan han kom till akuten och fick vård.

Ett skott tog enligt Mohammed i buken och gick sedan ut på ryggsidan. Det andra skottet träffade ett ben. Men Mohammed vet inte riktigt var någonstans.

Mohammed såg inte någon av de maskerade gärningsmän som enligt vittnen sprang från attentatsplatsen till en bil som stod ute på Vetterstorpsgatan.

Däremot fanns det många andra vittnen på framsidan av fastigheten. Personer som har förhörts eller ska förhöras av polisen.

Mobilverkstaden är fortfarande avspärrad efter att polisen gjort en teknisk undersökning. Polisen rubricerar händelsen som mordförsök

Enligt region Mitts talesperson, Mikael Hedström, var ingen person frihetsberövad i ärendet vid 15-tiden på måndagen.

Polisen hade inte heller några uppgifter om tillståndet för den skadade mannen som är i 30-årsåldern.

Mohammed vill inte gå ut med sitt riktiga namn och heter egentligen någonting annat.