Molander: Afghanistans sak är vår – och vi ska hjälpa så många som möjligt

LEDARE. Vinden blåser råkall in från Mälaren. Oavsett hur man försöker att vinkla det, letar sig regnet in under paraplyet. Huttrande människor skyndar fram genom pelargångarna vid Punktgallerian. Det är en fredagseftermiddag i slutet av augusti, men känns som en tisdag i mitten av november. På ASEA-torget har en liten grupp samlats. Några småpratar och kindpussas, andra står lite avvaktande bredvid, ser sig om, väntar på någon de känner, funderar på vad de ska säga och tittar på klockan.

Så kommer en ung man i orange regnjacka småspringande, “ursäkta att jag är sen, vi har haft krångel med högtalaren, men nu är vi här, nu kör vi igång.”

På initiativ av de tre gymnasietjejerna Fatima, Muzhgan och Maedeh har Afghanska kulturföreningen i Västerås bjudit in till demonstration mot talibanerna och för ett fritt Afghanistan.

“Hallå, hallå, hör ni mig?” Högtalaren fortsätter att krångla medan allt fler människor i regnkläder ansluter, många med handmålade plakat; “Permanenta uppehållstillstånd nu”, “Rädda Afghanistans barn”, “Nej till sharia”.

Till slut står över 100 personer samlade vid fontänen.

“Nej till talibaner, nej till talibaner”, ljuder talkörerna. “Nej till talibaner, nej till talibaner.”

Längst fram med mikrofonen, som till slut börjat fungera, står en ung tonårstjej i jeans och t-tröja.

– Det är min klasskompis, det är vi som har arrangerat det här.

Jag stöter på Maedeh i folksamlingen, hon går andra året på samhällsvetenskapliga linjen på Kunskapsgymnasiet i Västerås.

– Våra familjer kommer från Afghanistan, men vi har vuxit upp och är trygga här i Västerås. Då måste vi göra något för dem som har det svårt. Vi vill att världen ska lyssna.

Maedeh berättar att hennes pappas släkt är kvar i landet och hur hon varje dag vaknar och ser videor på övergrepp som begåtts av talibaner, hur hon hör om kvinnor och flickor som tvingas att gifta sig.

– Och om man tvingas att gifta sig så är det inte äktenskap, då är det våldtäkt.

Lite längre bort kommer jag i samspråk med Muhammad.

– Jag är här för att jag vill att Afghanistan ska bli ett fritt land, och för att visa att talibaner inte är riktiga muslimer, de bara låtsas att de är muslimer. Bara se hur de beter sig mot kvinnor och barn.

Han kommer från södra Afghanistan, men är uppvuxen i Västerås. Bredvid honom står en annan välklädd ung man med munskydd. Han heter Jawid, har också kommit till Västerås från Afghanistan och arbetar numera som mjukvaruingenjör på Bombardier.

– Situationen är katastrofal, och det drabbar kvinnor, barn och civila. Vi kan inte gå tillbaka till hur det var för 25 år sedan. Världsledarna måste höra att vi afghaner säger nej till talibanerna.

Hans ögon tåras när han berättar att flera av hans vänner var på besök hos släktingar i landet när talibanerna på kort tid tog över kontrollen.

– I morse fick jag höra att en vän lyckats få plats på ett plan och kommit tillbaka till Sverige. En sådan lättnad.

Bara några timmar tidigare hade utrikesminister Ann Linde (S) hållit presskonferens.

– Jag kan nu meddela att den svenska evakueringen på Kabuls flygplats är avslutad.

Drygt 1100 personer uppges svenska UD och Försvarsmakten ha lyckats få ut ur landet; lokalanställda, tolkar och svenskar på besök. 35 miljoner människor är kvar.

För dem, särskilt kvinnor och flickor, ser framtiden mycket mörk ut. Sveriges möjligheter att hjälpa till på plats är mycket begränsade, och Sida har stoppat allt bistånd till den afghanska staten.

Men vad vi kan göra är att se till att afghaner på flykt får en fristad i Sverige och möjlighet att bygga ett nytt liv här. Möjlighet att gå samhällsprogrammet på gymnasiet eller plugga till mjukvaruingenjör. Det hjälper inte alla. Sverige kan inte hjälpa alla. Men det är inte en ursäkt för att underlåta att hjälpa så många som möjligt.

