Molander: Corona kan bli oväntad räddning för tidningarna

Under vårens tjänstledighet har jag och min kursare Axel Gustavsson på Handelshögskolan i Stockholm försökt att svara på bland annat just den frågan genom att intervjua 15 chefredaktörer för lokal- och regionaltidningar runt om i Sverige. Så, vi börjar med anledningarna till krisen.

Tidningarnas inkomster har alltid kommit från två håll: Till största del från annonser, och till en mindre del från det ni läsare betalar för att läsa vad vi skriver. De senaste tio åren har dock någonting hänt. På samma sätt som vi ser butiksdöd i centrala Västerås för att allt fler väljer att handla på nätet, så upplever tidningarna en ”annonsdöd”, när allt fler företag väljer att annonsera på nätet.

Sedan 2008 har tidningarna förlorat en halv miljard kronor i annonsintäkter varje år. Pengar som hamnar i Facebook och Googles stora fickor i stället. Minskningen av intäkter ökade ytterligare under våren när coronarestriktionerna fick många företag att sluta annonsera. På VLT och i resten av koncernen Bonnier News Local har all personal varit permitterad på deltid under våren.

Samtidigt har andelen svenskar som har en tidningsprenumeration minskat sedan början av 1990-talet. År 2008 bodde 56 procent av 25-44-åringarna i ett hushåll med tidning. Tio år senare var det 30 procent. Anledningen? Tja, förutom digitalisering och ”förändrade medievanor”, som många av de intervjuade chefredaktörerna tar upp, så beror det väl också till del på att tidningarna helt enkelt inte har varit tillräckligt bra. ”Jag tycker också man ska vara självkritisk, inte bara titta på omvärlden. Hur duktiga har man varit på att ställa om och anpassa?” som en av chefredaktörerna säger.

På samma gång som intäkterna minskar, så ökar kostnaderna för att trycka och dela ut papperstidningen. Prognoserna är inget som får ekonomerna att jubla direkt. ”Den lokala närvaron och den roll som vi har idag, den tror jag blir svår att klara”, konstaterar en av redaktörerna och fortsätter, ”läsaraffären och den digitala annonsaffären kommer inte att räcka fullt ut utan det kommer behövas mer finansiering på något sätt.” Den finansieringen hoppas vissa att hitta genom att dela ut paket och bröd från lokala bagerier med tidningen på morgonen, andra sätter sitt hopp till mer statligt stöd.

Men framför allt så möter tidningarna den bistra ekonomiska verkligheten genom att skära och skära och skära. Antalet anställda har minskat kraftigt över tid. “Det enda vi kan spara på nu är personal, som en av chefredaktörerna uttrycker det.

Det senaste decenniet har inte varit bra för tidningarna, för att uttrycka det milt. Men framtiden då? Ja, den finns och den är digital. Om det är chefredaktörerna helt eniga. Men intäkterna kommer främst att komma från digitala prenumerationer, inte tryckta annonser.

Det innebär att samtidigt som resurserna minskar, så måste företagen ställa om från att göra papperstidning till att förmedla nyheter digitalt. ”Vad som oroar mig är att vi inte kommer att ha tillräckligt med tid att göra omställningen”, som en av redaktörerna säger, ”att kostnaderna ökar och intäkterna minskar så snabbt att vi måste säga upp journalister innan vi är redo”.

För att lyckas är chefredaktörerna överens om att de måste få fler, särskilt yngre, att vilja betala för att läsa digitala nyheter. Och det ser faktiskt ganska ljust ut. Till skillnad från tidigare, när många tyckte att allt på nätet skulle vara gratis, så har Netflix, HBO och Spotify gjort oss vana vid att betala för kvalitet – även digitalt. Nyckeln är därför inte längre att få människor att acceptera att betala för digitala produkter utan att skapa innehåll som läsare är beredda att teckna en prenumeration för att få läsa. Därför följer journalister numera i realtid hur deras artiklar läses på nätet; för att förstå vilka ämnen ni läsare är intresserade av, hur långa artiklar ni föredrar och vilken tid på dygnet ni vill läsa dem. Vad är det då som de flesta vill läsa? Jo, relevanta lokala nyheter från platsen där man bor. Det är också det lokaltidningar kan konkurrera med.

Det här har blivit ännu tydligare under Corona. Lokaltidningarna slår rekord på rekord i läsning, aldrig tidigare har så många läst lokaltidning. En chefredaktör berättar hur hon ser att Corona har gjort att människor börjar bry sig om sitt lokalsamhälle på ett helt annat sätt än tidigare. Att farsoten har fått många att inse hur beroende vi är av att sjukvården fungerar, att vi har grannar som kan hjälpa oss att handla, att om inte vi går på restaurang så förlorar barnens klasskompisars föräldrar sina jobb.

“Jag tror att lokalsamhället kommer att omvärderas för många. Jag tror att plötsligt kommer vi på ett annat vi att värdera där vi lever och befinner oss, och förstå att det ytterst är det som påverkar vår vardag allra mest”

Här säger hon något som jag tror är viktigt. Coronan har fått många att fundera över vad som är viktigt i livet. Det håller på att förändra våra samhällen, och det verkar som att det också kan skapa en ny och viktigare roll för lokaltidningarna.

Anmäl text- och faktafel