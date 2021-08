Molander: Därför är det rätt av Löfven att avgå

"I nästa års valrörelse kommer Socialdemokraterna att ledas av någon annan än mig", meddelade statsminister Stefan Löfven (S) under sitt sommartal på söndagen och väckte Sveriges politiska tyckare ur sin söndagsslummer.

Sommartal brukar innebära leverans av förutsägbara och föga upphetsande budskap med en blommig inramning, och få väntade sig nog att Löfven skulle annonsera sin avgång i augustisolen i Åkersberga.

Beslutet att lämna posten som partiordförande och statsminister på kongressen i november kan dock inte sägas vara särskilt förvånande. Det har under våren och sommaren blivit allt mer tydligt att Löfven (S) har ett omöjligt regeringsunderlag. Annie Lööf har varit tydlig från början med att Centerpartiet inte går med på att kompromissa med sin liberala politik, och sedan Nooshi Dadgostar ändrade Vänsterpartiets inriktning från hovsamt regeringsstöd till stridbar vänsteropposition har utsikterna för att få ihop en kompromiss blivit allt blekare.

Löfven berättade under sitt tal att han tidigare varit inställd på att sitta kvar över nästa mandatperiod, men att beslutet att avgå redan nu mognat fram under ett tag. Det är inte otroligt att det "taget" började under vårens regeringskris och att beslutet blev definitivt efter att Nooshi Dadgostar (V) och Vänsterpartiets ekonomisk-politiska talesperson Ulla Andersson på DN Debatt för ett par veckor sedan ställde upp ett antal definitiva krav för att över huvud taget överväga att rösta för budgeten i höst.

Löfven har överlevt många kriser, men Dadgostar (V) har gjort hans möjligheter att få ihop ett budgetunderlag med Centerpartiet omöjligt. Genom att meddela sin avgång redan nu, slipper han nesan att behöva avgå för att budgeten fallit.

Partiledarskiften brukar dock sällan ske så här sent i en mandatperiod, och efterträdaren kommer att få en tuff tid att komma in i rollen som partiledare och statsminister samtidigt som hen ska bedriva valrörelse. Samtidigt ger partiledarbytet möjlighet till en nystart och byte av strategisk inriktning för Socialdemokraterna. Samarbetet med de liberala partierna Centerpartiet och Liberalerna i Januariavtalet har verkligen inte varit populärt i alla delar av Socialdemokratin och det vore inte förvånande om Löfvens efterträdare bedriver en mer klassisk vänsterpolitik.

De som skulle jubla mest över en sådan utveckling vore dock Moderaterna. Som opinionsläget ser ut är det den som får med sig de liberala partierna på sitt lag som vinner nycklarna till Rosenbad, och Lööf (C) och Sabuni (L) kommer knappast att stödja en mer vänsterinriktad politik än den som bedrivs i dagsläget.

En sak är i alla fall säker, det kommer att bli en spännande politisk höst i Sverige, igen.

