Molander: De här två skämde ut politikerna i Västerås

Vad har sverigedemokraternas riksdagsledamot Ann-Christine From Utterstedt och vänsterpartisten Shiar Mala Said gemensamt?

Ingen av dem vet hur man ska bete sig i en folkvald församling.

Under torsdagen hade ledamöterna i Västerås kommunfullmäktige för första gången samlats till ett digitalt sammanträde för att debattera budgeten för 2021. Det var en överlag bra debatt som trots att den, som vanligt, drog ut på tiden fortsatte att vara intressant och välbalanserad efter 12 timmar. Ingen skugga ska därför falla på övriga ledamöter, tvärtom.

Tyvärr såg From Utterstedt (SD) och Mala Said (V) till att det här sammanträdet i stället kommer att gå till historien för grova påhopp.

Dagen hade börjat övergå i kväll och ledamöterna debatterade utvecklingen i Västerås skolor. From Utterstedt (SD) framförde klagomål på att staden försöker att motverka skolsegregation eftersom hon inte förstod vitsen med att blanda barn från olika bakgrund.

– Liberalerna tycker att det är bättre om alla blir halvdåliga än att vissa blir bra och andra blir dåliga.

I stället för integration vill From Utterstedt och hennes partikamrater se assimilering och hon uttryckte oro över vad som händer när invandrarbarn kommer till klasser med svenska barn. Vänsterpartisten Shiar Mala Said berättade då hur det varit för honom att börja i svensk skola efter flykten hit och förklarade, i god ton, varför han inte tycker att assimilering är eftersträvansvärt.

– Jag, och många andra har flytt till Sverige just för att inte behöva assimileras utan kunna leva som kristna eller kurder.

Till svar fick han att Sverigedemokraterna i sin budget avsatt pengar för att hjälpa till med återvandring.

– Om man inte vill assimileras och bli svensk så kan man åka hem.

Det var tydligt riktat mot Mala Said (V) och långt bortom vad som är acceptabelt att säga till en annan människa, särskilt till en annan förtroendevald i ett kommunfullmäktige.

I stället för att be ordföranden säga ifrån lät sig Mala Said tyvärr provoceras av From Utterstedts attack.

– Om du inte vill bo i dagens Sverige så kan du packa dina väskor och dra.

Uttalandet är under all kritik.

From Utterstedt (SD) greppade då upprört mikrofonen.

– Här sitter en ledamot och säger till en annan ledamot som är född i Sverige att hon kan packa sina väskor och dra".

Mala Said uttryckte sig på ett sätt som är oacceptabelt, men eftersom From Utterstedt själv precis hade bett honom att “åka hem”, så är det kanske inte så konstigt att hon fick en släng av sleven tillbaka. Vad hennes födelseort skulle ha med värdet på hennes medborgarskap att göra är också högst oklart.

Kommunfullmäktiges ordförande Anders Teljebäck konstaterade då korrekt att han “hörde två ledamöter som bad varandra att dra. Det är långt under den nivå vi ska ha i den här församlingen".

Jag hoppas att From Utterstedt och Mala Said nu ägnar helgen åt att göra det enda rimliga: skämmas ögonen ur sig.

Anmäl text- och faktafel