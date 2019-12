Molander: ”Den här staden har vi tillsammans” – Musikhjälpen visar oss vad Västerås kan vara

Ett stilla duggregn faller över Västerås, det är en två-tre plusgrader och solen har gått ner utan att någonsin riktigt ha gått upp.

Jag slänger på mig kappan och rusar ner för redaktionstrappan. I sista minuten som vanligt, måste jogga om jag ska hinna med tåget.

Oh the bitter winds are coming in

And I'm already missing the summer

Stockholm's cold but I've been told

I was born to endure this kind of weather.

Just det! First Aid Kit ska ju spela i dag.

Sången ringlar sig genom stadens gator, sträcker sig ut över Svartån, får fatt i mig.

Det går fler tåg.

Jag vänder och skyndar över Apotekarbron.

Stora torget är fullt av människor.

Jag smiter in bland västeråsarna och ställer mig på tå för att försöka få en skymt av sångerskorna i buren.

Det är varmt, innerligt, och de belönas med det där omisskännliga ljudet av vantklädda applåder. ”Duff, duff” i stället för ”klapp, klapp”.

Två världsstjärnor gör sitt första framträdande på nästan ett år i Västerås.

På Sigmatorget ordnar fritidsgårdar, föreningar och företag lotterier, det säljs hemgjorda kakor, korv med bröd och mistelkvistar.

En ung tjej med gitarr står på scenen och sjunger.

Jag missar ett tåg till och går till torghandlaren och köper en enriskrans att hänga på dörren. ”Jag tar ett par hyacinter också, har du några vita?”

En stad är skolor och sophämtning och äldreboenden. Politiska strider och försörjningsstöd.

Det är lätt att glömma vad det hela bygger på. Att vi bor här tillsammans.

Musikhjälpen var en bra påminnelse om det. Om vad staden kan bli när vi samlas och alla bidrar. Till och med en ruggig onsdagskväll i december.

Insamlingen betyder miljontals kronor för att stoppa sexuellt våld. Men för Västerås tror och hoppas jag att den kanske är något mer. Början på ett nytt kapitel efter ett år med flera tragiska mord och skjutningar. Ett kapitel där vi bryr oss mer om varandra.

