Molander: Den som skolkar från läkaren ska skämmas – Uteblivna besök kostar sjukvården miljoner

Tre månaders väntetid för att få en ny höftled. Köerna i vården är ett evigt problem som politikerna inte verkar kunna få bukt med hur mycket de än försöker.

Men kanske beror det på att köerna inte är politikernas fel – utan vårt. För tänk om det är vi invånare och patienter som är den stora boven i dramat?

Efter att ha lyssnat på debatten under regionfullmäktige verkar det faktiskt inte bättre.

”Varje år bokas 500 000 specialistbesök i den öppna specialistvården. Av dem är det cirka 27 500 som avbokas senare än två timmar innan besöket”, konstaterar moderaten Anna Nygren i talarstolen. Hon har skrivit en motion om att den som avbokar sitt besök senare än 24h innan ska få betala en avgift.

Vänta lite. Innebär det att man i region Västmanland i dagsläget kan avboka sin läkartid minuten innan och inte ens behöva betala patientavgiften?

Jo, tydligen. Och föga förvånande uteblir nästan var tionde patient från sitt bokade besök.

Det här får konsekvenser. Både för vårdköerna och för regionens ekonomi.

Med kort eller inget varsel måste personalen försöka få tag i en annan patient som kan ta den avsatta tiden, något som inte alltid lyckas. Patienten som uteblev måste dessutom få en ny tid.

Det finns inga siffror för hur mycket det här kostar i Västmanland, men i Västra Götaland där ungefär lika stor andel av patienterna uteblir så uppgår kostnaderna till en halv miljard kronor. Det är lika mycket som all strokevård och alla gallstensoperationer kostar tillsammans, enligt VGR Fokus. Om man utgår från att det ser ungefär likadant ut i Västmanland skulle det betyda kostnader på uppåt 80 miljoner kronor per år för vår region. Det är mycket pengar för en sjukvård som behöver spara 400 miljoner kronor.

Men S-C-L-styret och V är emot avgifter. De vill i stället att man ska arbeta mer med sms-påminnelser och göra det lättare att avboka via internet. Regionrådet Kenneth Östberg (S) menar att de som avbokar säkert har goda skäl, till exempel att de blivit sjuka.

Jo, så är det säkert för en del. Men när barn- och ungdomspsykiatrin här i Västmanland tog in personal för att beta av de långa köerna under sommaren så gick det inte eftersom så många valde att avboka för att i stället få en tid under hösten, berättar regionrådet Barbro Larsson (C).

Och i Dagens Nyheter kunde vi för ett par veckor sedan läsa om flera andra regioner som har samma problem. Mora sjukhus kunde exempelvis se att antalet avbokade operationer ökade kraftigt när älgjakten drog i gång.

Visst kan det kännas roligare att åka på semester än att gå till läkaren, roligare att skjuta älg än att opereras. Men om problemen inte är allvarligare än att man kan avboka en läkartid för att i stället roa sig så kanske man inte behöver få psykiatrisk vård eller en ny knäled.

Nej, vad man egentligen behöver verkar vara en ordentlig uppfostran.

En operation kostar 200 kronor i minuten, alltså 12 000 kronor i timmen berättar chefsläkaren på kirurgkliniken på S:t Görans sjukhus i Stockholm, Christian Kylander, för Dagens Nyheter. Ett vanligt läkarbesök på vårdcentral går på ungefär 1800 kronor.

Att vuxna människor inte går på ett inbokade läkarbesök för att de har annat för sig är pinsamt bortskämt. Det kostar enorma summor skattepengar och gör att personer som verkligen behöver vård får vänta i månader.

Kan man inte visa upp ett läkarintyg på att man blivit sjuk, eller haft ett annat giltigt skäl för att inte dyka upp så bör den som utebliver eller avbokar senare än 24 timmar innan få stå för hela kostnaden.

S, C, L och V:s beslut att rösta ner Moderaternas förslag är ett beklagligt exempel på det dyrbara daltandet med vuxna människor i svensk politik som måste få ett slut.

Den som missbrukar vården ska betala priset.

LÄS MER: Fler ledare av Matilda Molander

Anmäl text- och faktafel