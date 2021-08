Molander: Det är inte elsparkcykeln som är problemet i Västerås

LEDARE. “De ligger eller står överallt, livsfarligt placerade mitt i kurvor och liknande. Helt vansinnigt.” Kommentarerna på VLT:s Facebooksida kan räknas i hundratal. Det står klart att är det något som förenar västeråsare just nu så är det ilskan mot elsparkcyklarna. De är felparkerade, vårdslöst slängda och orsakar olyckor.

I helgen var det dags igen. En västeråsare på cykeltur svängde in i tunneln under E18 mellan Vallby och Pettersberg när det plötsligt tog stopp och han for över styret.

– Jag förstod först inte vad som hänt. Man ser ju ingenting när man kommer in i tunnelns mörker och pang så låg jag där.

I tunnelns mörkaste del låg en elsparkcykel slängd mitt över cykelbanan.

De drällande elsparkcyklarna är en trafikfara som måste få en lösning. Uthyrningsföretagen har i dag 24 timmar på sig att ta bort en felparkerad sparkcykel innan kommunen beslagtar dem, varför inte sänka tidsfristen till åtminstone 12 eller kanske till och med 4 timmar? På ett dygn kan många hinna snava och ramla.

Men olyckan sätter också ljuset på ett annat livsfarligt problem i Västerås – den usla cykelinfrastrukturen. För hur kan kommunen tillåta att det är så mörkt i cykeltunnlar att cyklister inte ser om det ligger något slängt över vägen? Den här gången var det en elcykel som inte syntes, nästa gång kan det vara en nedfallen gren, en gångtrafikant utan reflexer eller, om det vill sig riktigt illa, någon som vill skada eller råna.

Och som den mörbultade cyklisten konstaterade hade han kunnat skada sig allvarligt om han hade kommit susande i nerförsbacken från andra hållet.

Tyvärr är den farliga och mörka tunneln ingen slump utan ett resultat av att Västerås ledande kommunpolitiker i åratal har prioriterat ner cyklisterna.

När Cykelfrämjandet förra året rankade Sveriges cykelstäder kom Västerås sist i kategorin Stora städer. Det är särskilt investeringarna i cykelinfrastruktur som är bedrövligt låga. Västerås lägger bara 40 kronor per invånare och år på ny cykelinfrastruktur, mindre än en åttondel av genomsnittet på 312 kronor.

Resultatet blir skrapade knän och blåslagna axlar. För den som har tur.

