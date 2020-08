Molander: Det räcker inte att vara kunnig för att lyckas som politiker – Miljöpartiet överlever inte en teknokrat till

– Jag har jobbat med allt jag har i politiken de senaste tolv åren. Först i EU-parlamentet, sen i regeringen och de sista fyra åren som språkrör.

På onsdagen meddelade miljöministern och vice statsministern Isabella Lövin i en DN-intervju att hon avgår som språkrör för Miljöpartiet och lämnar politiken. Det kommer inte direkt som en överraskning. Opinionssiffrorna är numera ett permanent bottennapp och partiet har tvingats till otaliga hårda kompromisser. Miljöpartisternas hopp om inflytande i regeringen har gång på gång grusats i det socialdemokratiska maktmaskineriet. Nu är en ny tuff uppgörelse på gång i migrationspolitiken och det är inte MP som kommer att gå ut som vinnare. Det går att förstå den politiker som tappar sugen.

– Jag längtar nu efter nästa kapitel i mitt liv där jag kan få tid igen till att skriva och mer tid för familjen.

Tid till att skriva? Ja, Lövin tillhör den lilla skaran svenska toppolitiker som har haft ett annat yrke, faktiskt en annan karriär, innan hon blev politiker. Lövin arbetade som journalist i många år och år 2007 fick hon Stora journalistpriset och Guldspaden för boken Tyst hav. Året efter värvades hon av Miljöpartiet för att arbeta med fiskefrågor som EU-parlamentariker.

Just det, att plocka in duktiga personer utifrån, är något som det i övrigt krisande Miljöpartiet är bra på. Till skillnad från övriga svenska partier vars toppskikt mest består av folk som känner varandra från ungdomsförbundstiden så har MP gjort flera profilerade värvningar under åren: journalisten Lövin 2008, programledaren och kulturpersonligheten Alice Bah Kuhnke 2014 och meteorologen Pär Holmgren 2018.

En bidragande orsak till detta är med största sannolikhet paragraf 17.2 i Miljöpartiets stadgar: Principen mot långsittande. Där slås fast att ingen får ha ett uppdrag på toppnivå inom partiet i längre än tre mandatperioder. Det motverkar den allmänna tendensen bland beslutsfattare att klamra sig fast vid makten, och gör att partiet ständigt måste leta efter nya förmågor bortom det vanliga kompisgänget.

Politik som förtroendeuppdrag i stället för som karriär är sunt för det politiska systemet. Är det något övriga partier borde lära sig av Miljöpartiet så är det det här.

Men Lövin är inte bara ett exempel på hur viktigt det är med politiker som inte har politiken som enda yrke och karriär. Hon visar också att det inte räcker att vara kunnig och duktig för att lyckas som politiker. För oavsett hur många naturreservat hon har varit med och skapat, hur mycket hon kan om fiskefrågor och hur hårt hon har arbetat för klimatkompensering så väcker hon inget engagemang. Hon är kunnig, kompetent och oinspirerande. Precis som så många andra i MP:s toppskikt. Företrädarna är, med ett par undantag, en samling trista teknokrater med städad uppsyn och en maskros på kavajnålen. De är som gjorda för att sitta kvar i regeringen, för att "visa sig regeringsdugliga", för att genomföra det som varit Miljöpartiets strategi de senaste åren.

Men de vinner inga val, engagerar inga väljarskaror. Och strategin att sitta kvar i regeringen till vilket pris som helst har visat sig kosta precis hur mycket som helst.

Lövins efterträdare måste vara någon som kan skapa engagemang i kampen för miljön utanför regeringskvarteren. Partiet överlever inte en teknokrat till.

