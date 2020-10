Molander: Det var det här de inte ville att vi skulle få veta – läckt film visar hur studenterna festar utan coronahänsyn

Efter onsdagens uppgifter om att studentföreningar på MDH, som fått ett stort coronautbrott bland deltagarna på sin inspark, bett sina medlemmar att inte tala med media, så frågade jag i en ledare om det var något de inte ville att vi skulle få reda på.

Det var det.

Representanter för studentföreningen har hävdat att de följt folkhälsomyndighetens riktlinjer och rekommendationer under insparksaktiviteterna, men att smittan tyvärr trots detta har kunnat spridas.

Ett anonymt tips till VLT visar att det inte stämmer. Personen som har insyn i insparken berättar för VLT att “föreningarna Mälekon och IMF säger sig ‘haft’ säkerhetsföreskrifter, men dessa har inte följts över huvud taget, speciellt när lite alkohol har varit inblandat”, och berättar fortsatt att det varit “ständigt festande, utomhus och inomhus”.

Att festa till det är självklart tillåtet även under den rådande pandemin, men det handlar om hur man gör det.

På en video som VLT tagit del av som lagts upp i insparkens stängda konto på instagram visas hur ett stort antal studenter festar tillsammans, dels utomhus men också inne i en trång lokal.

Det är knappast i linje med vad folkhälsomyndigheten rekommenderar.

Tyvärr stannar det inte ens där.

Till bilderna på festen finns texten “If you dont (sic.) come, this is what you are missing”, alltså ungefär “Om du inte kommer så missar du det här”. Det är svårt att tolka som något annat än en uppmaning till de nyblivna studenterna som valt att inte vara med att ompröva sitt beslut och komma dit.

Som infektionsläkaren och verksamhetschefen Cheril Kamin vid infektionskliniken i Västerås tidigare sagt till SVT Västmanland så löper studenterna själva inte någon större risk att bli allvarligt sjuka. Men, “risken är ju att det här sprider sig till mer sårbara grupper, och om det sker får vi fler personer på sjukhus och fler personer som hamnar i intensivvård”.

Universitet och högskolor har ofta många anställda som antingen själva tillhör en riskgrupp, eller som har anhöriga som gör det. Västerås har dessutom redan drabbats hårt av covid-19 efter att smittan tog sig in på äldreboenden i våras och 51 äldre avled. Totalt har nästan 6 000 svenskar dött.

Under sommaren har smittan planat ut, och vi är många som andats ut och slappnat av. Konsekvenserna syns i statistiken. Smittalen är på väg upp igen. I värsta fall följer dödstalen efter.

Det är lätt att förstå att studenterna på MDH tycker att rekommendationerna är tråkiga och vill gå på fest som om det var 2019, vem vill inte det?

Men det är 2020 och pandemin är på riktigt. Om vi inte följer rekommendationerna kan det få dödliga konsekvenser. Kanske inte för oss, men för andra.

Studenternas festande utan hänsyn till rekommendationerna har orsakat ett stort utbrott av covid-19.

Det är dags att växa upp. Och isolera sig.

Anmäl text- och faktafel