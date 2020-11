Molander: Han kan konsten att skämta i demokratins tjänst

Ring in det nya, och ring ut det gamla. Eller kanske snarare: svinga in det nya och svinga ut det gamla. För på torsdagskvällen var det något av hela havet stormar med de politiska posterna i Västerås. Kommunstyrelsens ordförande Anders Teljebäck (S) tackade för sig och hans post togs över av Staffan Jansson (S). Deras partikamrat Ann-Louise Molin Östling (S) valdes in i kommunstyrelsen, och Jonas Cronert blev nytt kommunalråd. I samma veva byttes också ledamöter i fullmäktige, presidium och bolagsstyrelser.

Sist men inte minst blev också Lars Kallsäby som svingat ordförandeklubban i fullmäktige, under visst vemod, avtackad med en blombukett. När fullmäktige möts igen är det Anders Teljebäck som håller i klubban. Eller “håller ordning i klassen”, som Kallsäby själv uttryckte det i sitt tacktal.

“Det är inte lätt att hålla ordning på det här debattglada kommunfullmäktiget, men du har skött det med bravur”, sa fullmäktiges förste vice ordförande moderaten Marcus Jacobsson, och som utomstående går det inte annat än hålla med.

För er som inte varit på ett kommunfullmäktige så har just ordföranden en viktig roll i att hålla ordning så att alla får säga sitt i rätt ordning och utan att bli avbrutna. En bra ordförande är avgörande för att få en fungerande debatt där alla argument kommer fram, och debatten är en förutsättning för att kunna ta demokratiska beslut.

Rollen som ordningsman är måhända ganska självklar. Men vad jag tror att många missar är att ordföranden förutom att hålla ordning också har en viktig roll i att hålla stämningen. Ett fullmäktige är en samling människor med starka åsikter som samlas för att ta beslut om sådant de inte håller med varandra om. En grupp där ingen är konflikträdd. Självklart resulterar det i en del upptrissade meningsutbyten och heta känslor. Ordförandens uppdrag är att se till att det håller sig inom anständighetens gränser och inte går över styr.

Så vad är det Lars Kallsäby (C) har gjort så bra för att hålla stämningen? Jo, skämta. Ja, det stämmer. Inte ett fullmäktige går utan att Kallsäby drar en ordvits eller skojar lite med en ledamot.

Ordföranden ska självklart först och främst vara korrekt, men Kallsäbys förmåga att lätta upp stämningen med en vitsighet ska inte underskattas. När man bråkat i en timme om kameraövervakningens vara eller icke vara och beskyllningar kastats fram och tillbaka, så är det ganska befriande att fnissa lite tillsammans.

För Kallsäby återstår nu att få sitt porträtt målat och upphängt i Stadshuset tillsammans med företrädarnas. Vi andra tackar för väl förrättat värv och ser med spänning fram emot att Anders Teljebäck tar över.

Anmäl text- och faktafel