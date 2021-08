Molander: Inte en kaossommar på förlossningen till, nu måste regionstyrelsen agera

Födande kvinnor som skickas runt mellan sjukhus för att det varken finns sängar eller personal, och barnmorskor som får arbeta 15-timmarspass.

Så har det sett ut på förlossningen i Västerås i sommar, igen.

Den kaotiska situationen i förlossningsvården är numera ett lika säkert sommartecken som fästingar och värmeböljor. För trots att personalbristen uppmärksammas år efter år, blir situationen inte bättre.

– Barnmorskor blir sjuka på grund av arbetstiderna. Sverige som nation måste möta upp och bestämma hur vi vill att förlossningen ska se ut. Det har varit så här i många somrar, konstaterade Vårdförbundet Västmanlands Ingrid Edman i en intervju med VLT:s reporter tidigare i somras.

Hennes bild bekräftas av Svenska Barnmorskeförbundets nationella ordförande Eva Nordlund när jag ringer upp henne:

– Generellt i Sverige har det varit värre än vanligt, flera regioner har inte ens låtit barnmorskorna få fyra veckors semester. Många har fått arbeta extrapass och dubbelpass uppåt femton timmar. I eftervården ersätter man dessutom ofta barnmorskor med sjuksköterskor utan specialistkompetens, vilket medför risk för sämre vårdkvalitet.

Nordlund förklarar att personalbristen oftast får en kortsiktig lösning genom att barnmorskorna kavlar upp ärmarna och ställer upp, men att situationen är ohållbar på längre sikt.

– Det blir en mycket tuff arbetsmiljö. Barnmorskor är den kategori vårdanställda som arbetar mest deltid, eftersom jobbet är så hårt att man helt enkelt inte orkar arbeta heltid. Att då dessutom inte ens få ordentlig semester för att återhämta sig, människor orkar inte.

Personalbrist och dåliga arbetsvillkor känns igen från stora delar av vården, och en del av lösningarna på problemen i förlossningsvården är även de bekanta; högre löner, fler utbildningsplatser och bättre möjligheter till kompetensutveckling som kan få fler att både utbilda sig och stanna kvar i yrket.

Men förlossningsvården har de senaste decennierna också fått ett särdrag som gör sommarbemanningen extra svår att lösa: Sedan början av 2000-talet föds flest barn inte längre på våren, utan mitt i sommaren. Det vill säga precis samtidigt som de flesta barnmorskor, och svenskar i allmänhet, vill ha sin semester.

I flera år har region Västmanland, och flera andra regioner, försökt att lösa den rätt hopplösa situationen genom att erbjuda barnmorskor betalt för att flytta sin semester, betalt för att ta extrapass eller kommenderat in anställda när det inte gått att ordna på annat sätt.

Det hjälper tillfälligt, men sliter på barnmorskorna och medför risk för att vårdkvaliteten blir sämre.

– Skärpan sjunker ju när man jobbar så många timmar. Man utmanar patientsäkerheten med så här långa arbetspass, som Vårdförbundet Västmanlands Ingrid Edman konstaterade i intervjun med VLT:s reporter tidigare i somras.

Nej, i stället för att i panik försöka släcka samma bränder varje sommar borde regionen ta ett större och mer långsiktigt helhetsgrepp på situationen.

I region Halland arbetar barnmorskorna på förlossningen till exempel bara 34 timmar per vecka september till maj, för att under sommaren gå upp och arbeta normal heltid. Arbetstidsförkortningen under resten av året gör att barnmorskorna inte är helt slutkörda när den tuffa sommaren kommer utan orkar ta extrapass. Som av en händelse hör Halland också till de regioner där lägst andel föderskor får svåra bristningar, medan Västmanland hör till de regioner där störst andel får allvarliga skador.

En annan lösning skulle kunna vara att inrätta tjänster där barnmorskor exempelvis får tolv veckors semester per år mot att de inte kan ta semester mellan midsommar och slutet av augusti när bemanningen är svårast att få ihop, lite liknande lärarnas ferietjänster som ger generöst med ledighet men utan möjlighet att välja när på året semestern ligger.

Klart är i alla fall att det bästa rådet just nu till den västmanländska som planerar att bli gravid och vill få föda i lugn och ro är att planera för att få barn på vintern i stället för på sommaren. Vänta med att bli gravid till i vår helt enkelt.

Så kan det inte fortsätta vara. Vården måste vara kvalitetssäkrad året om.

Till nästa sommar behöver regionstyrelsen presentera en långsiktig lösning för bemanningen på förlossningen, varken barnmorskor eller föderskor orkar en sån här sommar till.

