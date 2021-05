Molander: Låt inte Västerås bli Sveriges sämsta universitetsstad

Västerås är verkligen inte någon förebild vad gäller hållbar stadsbyggnad. Bilarna glider runt på motorvägar och ringleder, medan cyklister får skumpa fram på smala, undermåliga cykelvägar – i bästa fall. I många delar av staden finns inte ens cykelvägar och cyklister får försöka klara sig på bilvägarna bäst de kan.

När Cykelfrämjandet förra året rankade Sveriges cykelstäder utifrån en rad olika parametrar hamnade Västerås sist i kategorin Stora städer. Det är särskilt infrastrukturinvesteringarna som är betydligt lägre än i andra städer. År 2019 investerade kommunen 40 kronor per invånare i ny infrastruktur för cykling. Snittet för stora städer är nästan åtta gånger mer – 312 kronor. Den näst sämsta staden, Göteborg, investerade nästan fyra gånger så mycket som Västerås per invånare.

Ska Västerås bli en universitetsstad mer än till namnet, så håller inte det. En vanlig student har inte råd med bil, och staden måste byggas så att det är lätt att ta sig runt på cykel.

Uppsala, som blev årets cykelstad förra året, investerade 373 kronor per invånare. Umeå investerade 675 kronor, Linköping 360, Lund 224, Örebro 465. Alla riktiga universitetsstäder i Sverige satsar på cykel, och har gjort det under lång tid. Samtidigt lägger Västerås 40 kronor per invånare på nya cykelvägar (40 kronor!) och tror att det räcker att byta namn på MDH för att staden ska locka unga smarta människor.

Det är dags att vakna nu.

Och kanske är något faktiskt på väg att hända. På torsdagens kommunfullmäktige klubbades detaljplanen för det nya bostadsområdet Sätra.

– Visionen för Sätra är att det ska vara enkelt att leva hållbart. Det ska vara lätt att ta sig hållbart både inom och till och från området, konstaterade Vicki Skure-Eriksson (C). Det innebär att det ska byggas både kollektivtrafik och bra gång- och cykelvägar, och att det ska byggas först.

– Cykelvägar och kollektivtrafik ska finnas på plats från början så att människor kan välja hållbara transportsätt, förklarade Solveig Nilsson (S). Det är mycket bra. Alltför ofta när det byggs nya bostadsområden dröjer det flera år innan busslinjer och cykelvägar ordnas. De nya invånarna har då inget annat val än att ta bilen, och när buss och cykelvägar väl kommer på plats har alla ordnat sina liv kring att köra bil.

I Sätras bostadskvarter ska gatorna dessutom bli cykelfartsgator, där bilar får köra – men i cykelhastighet. Det innebär mindre risker och bättre framkomlighet för cyklister och gående, och det “kommer att göra det möjligt för barn att leka och röra sig på gatorna", som Nilsson (S) sa. Det verkar alltså som att Sätra kommer att bli ett bostadsområde där föräldrar lugnt kan låta sin barn cykla och gå till skola och kompisar.

Så fritt borde barn i hela Västerås få leva.

Det går därför inte annat än att stämma in i det förslag som Lars Nordin (V) förde fram under debatten.

– Vi borde omvandla en stor del av gatorna i befintliga bostadsområden till cykelfartsgator.

Det vore välgörande för västeråsarnas vardagsliv.

