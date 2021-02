Molander möter: "Att tvinga elever att läsa lär dem att hata litteratur" – så skulle Västerås skolor arbeta om läsforskaren fick bestämma

Pengar och lovord öses över läsprojekt, ändå minskar läsningen stadigt. Är boken en döende konstform, och borde vi i så fall göra hjärt-lungräddning? I ett samarbete med idétidskriften Liberal Debatt har Matilda Molander och skribenten Eric Luth pratat med skolexperter, forskare och politiker för att försöka ta reda på vad läsningen är bra för, egentligen. Resultatet är denna serie om litteraturens roll i samhället. I dag publiceras andra delen, en av två intervjuer med den världsledande läsforskaren Massimo Salgaro.

Litteraturvetaren Massimo Salgaro är verksam vid universitetet i Verona och ledande i forskningen om hur läsningen påverkar oss som läsare och våra hjärnor. Han är drivande i bland annat forskarnätverket E-READ (Evolution of reading in the age of digitisation) och koordinator för ELIT, det europeiska nätverket för empiriska litteraturstudier.

– Jag tror inte att det fungerar med en top down-strategi, där lärare tvingar elever att läsa vissa typer av böcker. Man måste utgå från den faktiska, och inte den perfekta, läsaren. De flesta läser för att få strategier att hantera sitt vardagsliv och lösningar på sina livsproblem.

Salgaro har ägnat merparten av sin akademiska karriär åt frågan om hur och varför vi läser, hur det påverkar våra hjärnor, samt hur digitaliseringen har ändrat vårt läsande. Han har också sett, och själv refererat till, många av de undersökningar som pekar på att ungdomar läser allt mindre och sämre. Samtidigt blir han alltmer skeptisk till den data som flera av undersökningarna grundar sig på, och menar att mätningarna inte till fullo lyckas uppfatta samtidens mångfacetterade lästrender:

– De olika undersökningarna har svårt att fånga eller förstå vad som pågår. Det finns till och med undersökningar som visar på att unga läser mer i dag! Unga träffas på internet för att diskutera vad de läser, de recenserar böcker i sociala medier och engagerar sig på forum som Wattpad – en plattform för skrivande och berättande med mer än 80 miljoner medlemmar.

Salgaro är heller inte orolig över den fysiska bokens framtid. Han pekar på att 95 procent av den europeiska bokmarknaden fortfarande utgörs av fysiska böcker, och hur den digitala utvecklingen i stället för att döda, snarare tycks skapa nya sätt att marknadsföra den fysiska boken på. Han tar upp exemplet med den indisk-kanadensiska poeten Rupi Kaur, som började sin bana som poet på Instagram, men som nu säljer miljontals fysiska böcker med poesi som redan har publicerats på sociala medier:

– Instapoeters lyrik föds på nätet, men driver fortfarande tillbaka mot den gamla formen: papper. De flesta föredrar fortfarande tryckta böcker för att ta till sig litteratur. Till och med unga!

Salgaro konstaterar att vi går en framtid med en mångfald av olika läsesätt och verktyg till mötes: Vi kommer att fortsätta att läsa den fysiska boken. Vi kommer att lyssna på ljudböcker, läsa poesi på Instagram, skriva litteratur i digitala forum och prata om böcker med mormor och morfar över Zoom.

Läsningen måste komma underifrån, är Salgaros övertygelse. Att bara fokusera på kvalitetslitteratur och argumentera för läsningens abstrakta nytta kommer inte att väcka lust till läsning, menar han. Själv har han i sin litteraturundervisning använt sig av romaner som handlar om nätdejtning, och menar att det är något som hans studenter kan relatera till – till skillnad från innehållet i Iliaden eller Den gudomliga komedin. Han ratar helt idén med en västerländsk litteraturkanon som inte tar hänsyn till andra kulturella traditioner, och ställer sig frågande till det nationella svenska läsmålet, där tillgång till litteratur av hög kvalitet står i fokus:

– När man tvingar elever att läsa klassiker lär man dem inte att läsa, utan att hata litteratur!

Eric Luth

Eric Luth är litteraturvetare och kulturredaktör för tidskriften Liberal Debatt