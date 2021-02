Molander möter: "Barn lär sig sämre när de läser på skärm" – därför tycker läsforskaren att skolan ska vara försiktig med datorer

Pengar och lovord öses över läsprojekt, ändå minskar läsningen stadigt. Är boken en döende konstform, och borde vi i så fall göra hjärt-lungräddning? I ett samarbete med idétidskriften Liberal Debatt har Matilda Molander och skribenten Eric Luth pratat med skolexperter, forskare och politiker för att försöka ta reda på vad läsningen är bra för, egentligen. Resultatet är denna serie om litteraturens roll i samhället. I dag publiceras tredje delen, en av två intervjuer med den världsledande läsforskaren Massimo Salgaro.

Den italienske litteraturvetaren Massimo Salgaro, verksam vid universitetet i Verona, är inte orolig över att vi läser för lite. Vuxna och barn tar i dag till sig stora mängder text, kanske till och med mer än förut. Det som däremot oroar honom är hur vi läser, särskilt på våra skärmar.

Vi tar det från början. I projektet E-READ (Evolution of reading in the age of digitisation), där Salgaro var sammankallande, genomfördes mellan 2014 och 2018 en metastudie över ungdomars läsvanor. Metastudien omfattade över 200 forskare och 175 000 ungdomar, och resultaten, som bland annat sammanfattades i den så kallade Stavangerdeklarationen, överraskade till och med forskarna.

– Vi ser ett tydligt fenomen som vi i Stavangerdeklarationen har valt att kalla för en »skärm-nackdel«. För vissa typer av läsning är det en nackdel att läsa texter på en skärm, och det är särskilt tydligt om vi läser för att lära oss det som står i texten. Skillnaden märks inte så tydligt om man läser exempelvis en skönlitterär text, men när vi läser för att memorera och förstå det som står i texten finns det en tydlig skillnad.

Man kan förenklat dela upp det i två olika sätt att läsa på: grund läsning, shallow reading och djupläsning, deep reading. Vi läser grunt när vi exempelvis klickar oss fram till en hemsida eller skumläser ett e-mail. Vi ögnar igenom styckena, går fort från en del av texten till nästa. Djupläsning, å andra sidan, är när vi reflekterar över vad vi läser, försöker komma ihåg innehållet och analyserar det. Det forskningen tycks visa är att papper fortfarande överglänser plattor som medium för djupläsning:

– För den djupa läsningen är papper fortfarande det bästa verktyget. Det är vårt budskap, att plattformen påverkar hur vi läser.

Det finns enligt Salgaro två anledningar till att vi djupläser bättre i en tryckt bok än på en skärm. Dels har vi, av ännu okänd anledning, svårare att uppskatta hur mycket av texten vi har förstått när vi läser på nätet – vi tror helt enkelt att vi har förstått mer än vi gör när vi läser på en skärm. Dels gör de många intrycken på internet att vi blir kognitivt överbelastade, att vår hjärna helt enkelt blir utmattad av alla intryck.

Och så det verkligt överraskande i metastudiens slutsatser:

– Vad vi såg i vår studie var att skillnaden inte avtar, utan tvärtom. Den generation som har vuxit upp med internet, de digitala infödingarna, är inte bättre än oss andra på att djupläsa och ta in information på en skärm, utan sämre. Skillnaden mellan att läsa på papper och att läsa på skärm, som vi trodde skulle minska, ökar.

En av E-READ:s slutsatser, formulerad i den så kallade Stavangerdeklarationen från 2018, riktar sig också direkt till skolan och skolpolitiken: man varnar för att en alltför hastig övergång till digitala lösningar i skolan kan leda till sämre resultat när det kommer till läsförståelse och kritiskt tänkande bland ungdomar – inte minst i särskilt utsatta grupper. Den tryckta boken får inte förpassas från skolans lokaler och det måste finnas tid avsatt i kursplaner för läsning av tryckta böcker.

Här menar Salgaro att läsundervisningens stora utmaning ligger framöver. Utvecklingen kommer att gå framåt, inte bakåt, och digitala läsmedier kommer samexistera med den tryckta boken. Det kommer inte att vara antingen eller:

– Läsundervisningen måste lära eleverna att läsa av situationen, och välja rätt sätt att läsa utifrån den. Det kommer inte att handla om papper eller digitalt, det är papper och digitalt. Djupt och grunt. Här har läsundervisningen sin viktigaste roll, att hjälpa oss att välja rätt sätt att läsa för rätt situation.

Anmäl text- och faktafel

Eric Luth

Eric Luth är litteraturvetare och kulturredaktör för tidskriften Liberal Debatt