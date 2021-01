Molander möter: “Vi kan ju inte bara ge dem pengar från dem de redan rånar”

Anmäl text- och faktafel

Socialtjänsten i Västerås styrs av politikerna i Individ- och familjenämnden. Högste oppositionspolitiker där är andre vice ordföranden, moderaten Marcus Jacobson. Jag har ringt upp honom för att försöka få svar på hur nämnden har kunnat gå med 300 miljoner i underskott på tre år.

– Det värsta är att vi inte har hjälpt någon med de här underskotten. Hade det varit så att vi fick underskott för att vår verksamhet var så bra hade det ju varit en sak, men nu har vi ineffektiva lösningar till en mycket hög kostnad.

Jacobson är starkt kritisk till hur majoriteten styrt verksamheten så att den i dag är dyrare än den borde vara inom i stort sett alla områden.

– Vi har ju exempel på folk inom missbruksvården som deltagit i verksamhet som kostar 20 000 kronor i månaden i tio år, utan att vi har kunnat se att det fått dem att må bättre. Det har mer blivit förvaring än att man faktiskt hjälper människor att komma tillbaka in i samhället.

Jacobson berättar att Västerås stad dessutom har haft som praxis att låta människor som fått en stödlägenhet bo kvar, utan att göra någon bedömning om de behöver hjälp med boende. Som resultat har staden fått betala dyra hyror och dessutom varit tvungen att hitta 200 nya lägenheter varje år. Något politiskt beslut om att arbeta så här verkar aldrig ha tagits, “men eftersom förvaltningen aldrig fått någon signal om att arbeta på ett annat sätt så har det ju i praktiken varit ett tyst medgivande från politiken”.

Det enklaste sättet att genomföra besparingar borde dock vara det långvariga försörjningsstödet, om man får tro Marcus Jacobson.

– Bara Malmö och Södertälje har en större andel av befolkningen i långvarigt försörjningsstöd.

Jacobson berättar att 37 procent av västeråsarna som har haft ekonomiskt bistånd i mer än tio månader är arbetsföra och att ytterligare 35 procent har arbetshinder av sociala skäl, i den gruppen finns personer som har nedsatt arbetsförmåga men även personer som inte har fått sin arbetsförmåga utredd.

– Det är ett misslyckande att människor med arbetsförmåga går på försörjningsstöd, och att man kan få ekonomiskt bistånd i mer än 10 månader utan att ens få sin arbetsförmåga kartlagd.

Jacobson vill se krav på heltidsaktivering för personer med arbetsförmåga som söker ekonomiskt bistånd. Han menar att det skulle vara bra för barn som växer upp att få se sina föräldrar gå till en sysselsättning, samtidigt som det skulle hindra brottslig aktivitet hos de kriminella som får försörjningsstöd.

– Vi kan ju inte bara ge dem pengar från dem de redan rånar.

När man jämför Västerås med andra kommuner har staden ett mycket stort antal barn och ungdomar placerade på institution.

–Det som är synd med de lösningarna är att de är mycket dyra, men att man ändå inte kan se att de ger den goda effekt man hade kunnat önska sig. Dessutom har vi inte följt upp dem ordentligt.

Bristen på uppföljning beror enligt Jacobson troligen på att barn- och ungdomsvården fram till alldeles nyligen var organiserad i skilda enheter för mottagande av anmälan, beslut och uppföljning, vilket gjorde att det inte fanns någon som hade det övergripande ansvaret för varje ungdom. Han berättar att de som arbetar med de här svåra fallen dessutom ofta är relativt nybakade socionomer, och menar att det är fullt förståeligt att de då väljer att placera för att åtminstone känna att de gör något för att hjälpa.

– Här handlar det ju om vilket stöd vi kan ge våra juniora handläggare. Vi har seniora teamledare, men har de tillräckligt med tid och möjlighet att stötta?

Jacobson menar att man inom socialtjänsten i Västerås måste börja välja mindre ingripande åtgärder till att börja med, något som både är billigare och ofta har bättre effekt.

– Vi har på slentrian köpt in otroligt mycket extern vård för våra barn och ungdomar, samtidigt som vi har en underutnyttjad egen öppenvård. Där måste vi bli bättre på att se vad vi kan göra själva och vad vi måste köpa in. Om det är så att vi köper in mycket av en viss typ av insats så kanske det är bättre att vi anställer egna socionomer med den kompetensen.

Jacobson återkommer gång på gång till att roten till alla de här problemen finns i ledningen.

– Det grundläggande problemet är att det har varit en väldigt dålig styrning. Dels politiskt från nämnden, men också från förvaltningsledningen.

Den tidigare direktören Gunilla Westberg fick tidigare i somras lämna sitt uppdrag med omedelbar verkan och Jacobson berättar att hon var ovillig att ta tag i de stora ekonomiska problem som förvaltningen hade.

– Det stod tidigt klart att det inte fungerade och vi som nämnd framförde mycket stark kritik till förvaltningen utan att något egentligen hände. Trots det tog det lång tid innan nämndens ordförande Ann-Louise Molin Östling (S) sparkade direktören, vilket jag tolkar som obeslutsamhet från Molin-Östlings sida.

Jacobson berättar om undermåliga underlag och analyser från förvaltningen som gjorde att saker drog ut på tiden. Våren 2019 ändrades årsprognoserna för underskottet varje månad, och när oppositionen försökte att påpeka att det är något som inte stämmer så fick de till svar av majoriteten att “vi måste lita på förvaltningen”, berättar Jacobson.

–Det är här jag menar att man brister ju i den politiska styrningen om man inte agerar när man ser att underlagen inte håller.

Jacobson är starkt kritisk till att underskotten blev systemhotande innan majoriteten fick en krismedvetenhet som gjorde att de började agera.

– Till slut beställde kommunstyrelsen en oberoende utredning av individ- och familjenämndens ekonomi, över huvudet på nämnden, vilket såklart är en misstroendeförklaring. Utredningen visade att vi hade omotiverat höga kostnader för vår socialtjänst, och först då gick det upp ett ljus för majoriteten och förvaltningen att underskotten är oförsvarliga.

Jacobson beskriver det som en sjuka inom socialtjänsten att man tycker att verksamheten är så viktig att det inte gör något om den går med underskott.

– Och visst, ibland händer det att vi får omhänderta en familj med åtta barn, det är klart att det är en stor kostnad som inte går att planera för. Men den går ju att förklara och försvara. Vad som inte går att försvara är de underskott som vi har haft i åratal där vi inte ens vetat vart pengarna har gått.