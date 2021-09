Molander: Västeråsarna har anledning att fira, men synd om suringarna

LEDARE. Flygplatsen blir kvar, men hur? Sedan omröstningsresultatet stod klart den 21:a mars i år har det tisslats och tasslats om att regionen eventuellt ska gå in som delägare i flygplatsbolaget för att ta en del av underskotten. Flygplatsen har de senaste åren gjort förluster på tiotals miljoner kronor per år, underskott som kommunen har fått gå in och täcka för att bolaget inte ska försättas i konkurs.

En majoritet av de folkvalda i kommunen tröttnade som bekant på att subventionera en verksamhet man själv inte har särskilt stor nytta av, och beslöt hösten 2020 att lägga ner den. Resten är folkomröstningshistoria, så att säga. Men av den uppslitande debatten som följde stod åtminstone en sak klar: Den eventuella nytta som finns med att ha en flygplats tillkommer regionen, så varför är det kommunen som står för notan?

Vid en presskonferens på onsdagskvällen meddelade regionstyrelsens ordförande Denise Norström (S) och kommunstyrelsens ordförande i Västerås Staffan Jansson (S) att regionen efter intensiva diskussioner och undersökningar av förutsättningarna nu bestämt sig för att gå in och ta en del av notan.

Inte undra på att Staffan Jansson (S) såg nöjd ut där han stod i eftermiddagssolen. För beskedet att hela regionens invånare ska vara med och betala för flygplatsen i fortsättningen innebär såklart att kostnaden för västeråsarna blir lägre.

Skattebetalarna i Surahammar, Skinnskatteberg och Sala har anledning att vara mindre nöjda. Västeråsarna sa att de gärna vill fortsätta betala för flygplatsen, men notan ska visst delas med dem som inte fick vara med och bestämma.

Skrattar bäst som är västeråsare, som man brukar säga.

