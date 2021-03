Mordhot och bengaliska eldar i butiken – nu hoppas handlaren Kent kunna porta vandalerna

Anmäl text- och faktafel

Coop Karlfeldtsplatsen har varit hårt drabbad av inbrott och trakasserier.

– Under tre år var det ett rent helvete och under sju månader var det krig, berättar handlaren Kent Elvelin, 63.

– Jag hade polisen här varje dag i sex månader, jag var enormt utsatt. På den tiden hade jag önskat att jag hade haft den här tillträdesförbudslagen.

På listan över vad butiken utsattes för: Sex inbrott, tre bengaliska eldar inne i butiken, stora knallskott i entrén, 18 förstörda fönsterrutor, två repade bilar och mordhot sprejat på fasaden.

– Det jag råkade ut för under den tiden önskar jag inte min värsta fiende. Men jag stod upp mot det här och backade inte en enda millimeter.

Sedan drygt en vecka ska tjuvar kunna portas från butikerna, vilket VLT skrivit tidigare om. Beslutet om ett tillträdesförbud, ”portningen”, fattas av en åklagare efter en polisanmälan.

Kent Elvelin är osäker på hur lagen kommer fungera i praktiken och undrar vilken nivå åklagaren kommer att ha lägga sig på för att ge tillträdesförbud.

– För det första välkomnar jag det, det här har jag väntat på i 45 år. Men jag är rädd för att det kan bli uddlöst. Ingenting är bestämt hur vi ska göra. Poliserna är inte ordentligt informerade och ingen vet i dag hur en anmälan ska gå till. Var kommer nivån att ligga, måste man ha blivit nedslagen sju gånger som jag har blivit?

Han fortsätter:

– Om tjuven bara stjäl för ett litet belopp, kommer det att leda till avstängning? Det är frågan. Det är inte vi eller polisen som bestämmer utan det är åklagaren, och hur ska de hinna med?

På Coop Karlfeldtsplatsen stjäls det för 300 000 kronor om året i butiken.

– Vi är utsatta för stöld varje dag, det handlar bara om vi tar dem eller inte. Han som vi tog i går hade stulit för 700 kronor, sex paket utskuren biff. Och det kan vara tio sådana personer om dagen. Det handlar mycket om godis, drycker och kött.

Samtidigt är det här året det första relativa lugna för butiken på många år, till skillnad från hur det har varit för många handlarkollegor.

Svensk Handel släpper varje kvartal en rapport om handlarnas utsatthet för brott och den uppvisar en markant ökning under pandemin. Under tredje kvartalet förra året pekar den på att var tredje handlare var utsatt för stöld under den senaste veckan och var femte butik drabbades av hotfullt beteende från en besökare den senaste månaden.

Nu återstår alltså att se om den nya lagen hjälper handlare som Kent Elvelin. Tillträdesförbud ska gälla för en viss tid, i högst ett år. Tillträdesförbud får inte avse den som är under 15 år.