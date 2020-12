Mötte VIK i fredags – nu stänger Modo ner verksamheten efter coronautbrott

VIK vann övertygande mot Modo med 4-1 i fredags. Men nu visar det sig att flera spelare i bortalaget haft corona.

Under söndagskvällen meddelade Modo via sin hemsida att minst fem spelare i herrtruppen har bekräftats smittade med Covid-19 efter provtagning under helgen och att klubben nu, enligt de protokoll som finns, omedelbart avbryter verksamheten för att begränsa smittspridningen.

– All verksamhet pausas. Det är omöjligt att säga när vi kan starta igen, säger Modo Hockeys VD Johan Widebro.

– Vi har inte fått provsvar på några spelare. Och alla har inte hunnit testa sig. Några ska göra det i morgon (läs måndag), berättar Modos vd.

Den kommande veckan skulle Modo mött AIK och Timrå IK.

Men nu kommer matcherna skjutas fram.

Ännu är det inte klart när de uppskjutna matcherna kommer att kunna spelas.