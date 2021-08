Muddring ger fler stopp vid Kvicksundsbron – upp till 20 öppningar per dygn

Anmäl text- och faktafel

Farlederna in till hamnarna i Västerås och Köping ska breddas och fördjupas i syfte att öka kapaciteten och säkerheten.

Muddringsprojektet, som pågår fram till nyår, beräknas kosta cirka 175 miljoner kronor och är ett delat ansvar mellan staten och kommunerna.

Under projektets gång påverkas biltrafiken på Kvicksundsbron och båttrafiken under den. Den mest intensiva perioden kring bron, som förbinder Södermanlands län och Västmanlands län, är under augusti och september, skriver Sjöfartsverket i ett pressmeddelande.

Arbetet kräver tätare broöppningar – ibland upp till 20 extra öppningar per dygn, eller en till två extra per timme. Arbetet utförs både dag- och nattetid och kommer att påverka biltrafiken på bron och båttrafiken i vattnet.

Muddermassorna ska grävas upp från botten och återtippas i så kallade dumpningsområden i Mälaren. Förorenade massor omhändertas på land.

Efter muddringen vid Kvicksundsbron arbetar Sjöfartsverket vidare utåt, förbi Västerås hamn fram till sista området strax utanför Hjulstabron.