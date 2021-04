Multisjuk patient fick inte läkemedel återinsatt – regionen anmäler

Anmäl text- och faktafel

Enligt anmälan fanns det en risk att det inträffade kunde ha resulterat i en allvarlig vårdskada.

Det var när patienten kom in till sjukhuset med en mycket allvarlig försämring av sjukdomssituationen som denne lades in för intensivvård, i samband med det pausades en del av läkemedlen. Patienten förflyttades sedan mellan olika specialistvårdsavdelningar innan denne kunde skrivas ut till hemmet. Hemtjänst och hemsjukvård hade då kopplats in för individuell vårdplanering.

Några månader efter vistelsen på sjukhuset fick patienten sämre syn, denne hade då drabbats av ny förnyad stroke. Utredningen visade då att man missat att återinsätta det strokeförebyggande läkemedlet som pausats vid sjukhusinläggningen.

"Om den uteblivna preventiva behandlingen har orsakat patientens synförsämring går inte med säkerhet att fastställa. Men eftersom en allvarlig vårdskada hade kunnat bli följden anmäler Region Västmanland händelsen, för att bidra till lärande och ökad patientsäkerhet", skriver region Västmanland i pressmeddelandet.

De berörda verksamheterna uppges ha granskat sina rutiner och vidtagit åtgärder för att minska risken för att något liknande ska ske igen.