Mysteriet med den röda kavajen – Karl Beijbom om trons under och verklighetens mirakler

Jag tror på Gud. Min polska mamma var katolik. Min svenske pappa var lutheran.

Jag är döpt i Svenska kyrkan, konfirmerad i Katolska kyrkan.

I min barndomsstad Köping går jag ibland i Svenska kyrkan vid Stora Torget, där jag hade alla mina skolavslutningar, första till sjätte klass. Ibland går jag i Katolska Kyrkan nära Hökartorget, en vit byggnad som var Baptistkyrka när jag var liten.

Equmeniakyrkan i Köping bjöd nyligen in mig att gästpredika. Med glädje tackade jag ja - och talade om tacksamhet, förlåtelse och kärlek.

När polacken Karol Wojtyla var påve i 26 år under påvenamnet Johannes Paulus II gick jag ofta i Kristi Konungens Kyrka vid Heden i Göteborg eller Marie Bebådelse Kyrka vid Kungsträdgården i Stockholm. Två städer jag bodde i då denne påve levde och verkade. Johannes Paulus II gillade jag mycket.

När tysken Joseph Ratzinger blev påve 2005 under påvenamnet Benedictus XVI sjönk min närvaro som katolsk kyrkobesökare. Jag tyckte att han var alldeles för konservativ och auktoritär. Motståndet mot denne påve växte inom kyrkan, och som den förste påve någonsin lämnade han ämbetet med livet i behåll. Traditionen bjuder att en påve alltid sitter till sin död.

Argentinaren Jorge Bergoglio väljs till påve 2013 och antar Franciskus som påvenamn, som den förste påven någonsin. En stark symbolik i detta namnval. Franciskus av Assisi, död 1226, med sin allomfattande kärlek till alla Guds skapelser, människor och djur, är katolicismens mest älskade helgon, känd och respekterad även i kristenheten utanför den katolska kyrkan.

Påve Franciskus flyttar inte in i påveämbetets 12-rumsvåning utan bosätter sig i en enkel tvåa någonstans i Vatikanstaten. Han bjuder 500 hemlösa att komma till en sopplunch med påven. De blir mätta och får påvens välsignelse. Vid påsktiden brukade tidigare påvar tvätta fötterna på kardinaler och biskopar. Påve Franciskus åker vid påsktiden till ett fängelse och tvättar fötterna på dömda mördare.

Allt påve Franciskus gör och säger får mig att tänka: med en sådan påve borde jag bli en mer praktiserande katolik igen, jag som alltid varit medlem i katolska kyrkan, med öppenhet för ekumenik, dialog och samtal mellan alla kristna (och alla andra religioner likaså).

Sedan blir jag indragen i en upplevelse som jag kommer att tolka som ett tecken, som bekräftar mina tankar att bli en mer aktiv katolik på nytt...

Nu besöker jag mina vänner Anders och Katarina på en skånegård i mellersta Skåne. Jag skall sova över en natt. Detta har jag kommit överens om med Anders. Det vet inte Katarina om, hon som väntas hem på kvällen. I en veckas tid har Katarina och två väninnor bott på ett nunnekloster utanför Rom, mediterat, vandrat i bergen, samtalat med varandra, läst mycket.

Katarina kommer hem vid åttatiden på kvällen och överraskas av min närvaro. Men något i blicken säger att åsynen av mig väcker en insikt hos henne.

"Vänta", säger hon, går till hallen och kommer tillbaka med sin handväska. Hon öppnar väskan, tar fram en bild, lägger den på köksbordet och ställer frågan till mig:

"Karl, är det du som väntar på den här bilden?"

Bilden föreställer påve Franciskus, och jag som väntar på ett "tecken" kan bara, häpen, svara ja.

"Jag vet ju att du är katolik, och när jag nyss överraskades av din närvaro i vårt kök kände jag direkt att det måste vara du som väntar på denna bild", säger Katarina.

"Berätta, förklara", säger jag.

Då berättar Katarina.

"När vi checkade ut från nunneklostret utanför Rom i morse fick jag bilden på påve Franciskus av abedissan. Hon sade: "Det är någon som väntar på den här bilden. Ge den till honom."

Katarina hämtar ett glas vatten och fortsätter att berätta:

"Och abedissan i sin tur hade fått bilden ur påve Franciskus egen hand vid en privat audiens några veckor tidigare. Påven hade gett bilden på sig själv till abedissan och sagt: Det är någon som väntar på den här bilden. Ge den till honom."

Och abedissan väljer att ge bilden till Katarina, och hon förstår att denne "han" som väntar på bilden måste vara..."jag".

Vi häpnar alla tre, Katarina, Anders och jag. Men ändå inte. Jag är öppen för tillfälligheter och sammanträffanden. Det Jung kallar för synkronicitet kallar jag för "den gudomliga slumpen".

Nästa dag åker jag tåg hem till Stockholm. Bilden på påve Franciskus vilar tryggt i innerfickan på min röda kavaj. Det är varmt i kupén. Jag tar av mig kavajen och lägger den på hatthyllan. Och glömmer kavajen med påvebilden i en ficka på tåget.

Väl hemma gör jag en förlustanmälan till SJ på nätet, får ett ärendenummer och en uppmaning att höra av mig om en vecka, om jag inte hört något från hittegodsavdelningen innan dess.

"Nej, vi har inte fått in din röda kavaj. Hör av dig om ytterligare en vecka", är det besked jag får när jag ringer en vecka efter min förlustanmälan.

Nu har det gått två veckor. Jag ringer igen.

"Nej, vi har inte fått in din röda kavaj, och nu måste du ställa in dig på att du inte får tillbaka kavajen. Fyra av fem kvarglömda saker brukar komma fram efter en vecka, en av fem efter två veckor. Det som inte hittats inom två veckor kommer mycket sällan tillbaka", upplyser mig hittegodsavdelningen per telefon.

"Jag vet att jag får tillbaka min röda kavaj", säger jag trosvisst. "Jag ringer om en vecka."

Nu har det gått tre veckor. Jag ringer igen.

"Nej, vi har inte fått tillbaka din röda kavaj. Nu kan du sluta ringa. Det har aldrig hänt att det som varit borta i tre veckor plötsligt kommer fram."

Trosvisst upprepar jag: "Jag vet att min kavaj kommer fram. Jag ringer om en vecka."

Nu har det gått sex dagar till. Jag sitter på pendeltåget mellan Spånga och Stockholm. Tåget rullar in på Stockholms central då jag får ett mail från hittegodsavdelningen, som jag läser i min mobil:

"Vi har fått in en röd kavaj. Men du måste ytterligare bidra till kavajens identifiering. Vi har hittat ett ett foto i kavajens innerficka. Vem föreställer bilden?"

Nu är pendeltåget framme vid Stockholms Central, där SJ:s hittegodsavdelning ligger. Några minuter senare kliver jag in och möts av tre damer bakom disken.

Jag säger: "Det är jag som är mannen med den förlorade röda kavajen. Bilden i kavajfickan föreställer påve Franciskus."

Då säger den äldsta av de tre damerna bakom disken: "Karl Beijbom, vi har väntat på dig." Hon hämtar min röda kavaj och i innerfickan ligger fotot jag så gärna ville få tillbaka.

Nu var jag helt säker. Det är meningen att jag skall bli en mer praktiserande katolik, och det har jag blivit.

Historien har en fortsättning. Bilden som symbol för min längtan efter ett tecken lever i min upplevelse, och får liv igen varje gång jag berättar om alla tillfälligheter och sammanträffanden kring denna bild.

Bilden som artefakt, som pryl, behöver jag inte längre. Kanske borde jag lämna bilden vidare, i hopp om att bilden får en mystisk inverkan även i en annan människas liv. Men vem borde i så fall få bilden?

Karl Bejbom

Journalist och förläggare