”När Hitler tar över kommer Persarna att få dingla i sina pressar”

”Ert företag var det enda i hela Sverige som under krigets mörkaste dagar inte ansåg sig förhindrat att trycka Nyheter från Storbritannien, och detta kommer vi aldrig att glömma.”

Så skrev den brittiske diplomaten Peter Tennant till VLT:s dåvarande ägare, familjen Pers, i ett tackbrev den 3 januari 1946. Han tackade för att VLT åtagit sig ett tryckuppdrag som få önskade när Nazityskland stod på höjden av sin makt.

Krig utkämpas inte enbart med vapen på slagfälten. Det handlar också om att övertyga andra om det rättfärdiga i de egna målen. Därför avsatte både axelmakterna och de allierade stora resurser för att påverka inte minst de neutrala länderna under andra världskriget. Från nazityskt håll producerades exempelvis flera påkostade svenskspråkiga propagandapublikationer, som tidskriften Tyska röster och bildmagasinet Signal. Det samtidigt som britterna bland annat visade filmer, höll föredrag och gav ut veckotidningen Nyheter från Storbritannien.

Nyheter från Storbritannien var en propagandatidning som lyfte fram den brittiska regeringens syn på krigets utveckling och orsaker. Uppdraget från London var att ge Sveriges befolkning en positiv bild av Storbritannien och stärka banden mellan de två länderna. Det första numret kom ut som en enkel stencilerat bulletin bara några veckor efter krigsutbrottet. Men strax före jul 1939 professionaliserades produktionen då den lades ut på ett mindre boktryckeri i Stockholm. Upplagan steg kvickt upp mot 35 000 exemplar per vecka.

Tidningens chef hette Peter Tennant. Han hade skickats till Sverige för att arbeta som pressattaché här. Det var hans uppdrag utåt. Vad som inte framgick var att han även arbetade för den brittiska underrättelsetjänsten. Men i rollen som pressattaché var Nyheter från Storbritannien en av hans högst prioriterade frågor. Och när den nya tidningens upplaga närmade sig boktryckeriets produktionstak började han att under våren 1940 se sig om efter ett nytt tryckeri. Men det var nej överallt.

Samtidigt som de negativa tryckbeskeden kom marscherade kriget i april också allt närmare Sverige när både Danmark och Norge ockuperades av Nazityskland. Månaden därpå, i slutet av maj och början av juni, evakuerades britterna från Dunkerque. Någon vecka senare föll Paris och strax därpå kapitulerade Frankrike.

Mitt i allt detta fick Tennant rådet att kontakta VLT och Pers i Västerås. Ett av skälen till tipset om Pers var att familjen och VLT under hela kriget var tydliga i sin kritik av Nazityskland och samlingsregeringens mycket strama presspolitik. Deras ställningstagande syntes både i valet av följetonger och i nyhetsrapporteringen – vilket också fick påtagliga konsekvenser. Under åren 1940–1943 beslagtog statsmakterna av olika skäl 315 tidningar och skrifter. Ett av de största beslagen skedde i mars 1942 då hela 17 tidningar belades med kvarstad för att de publicerat artiklar om den tortyr nazisterna använde i norska fängelser. VLT var en av de tidningar som publicerade och blev beslagtagna. Krigets första tidningsbeslag drabbade för övrigt just Nyheter från Storbritannien i april 1940, det vill säga innan den kom till Västerås.

Men mötet mellan en kontaktperson från Nyheter från Storbritannien och VLT:s dåvarande vd Mattias Pers ordnades alltså under försommaren 1940. Mattias Pers förklarade då att familjen kunde trycka tidningen, men att man dessvärre saknade tillräcklig sättningskapacitet för en veckotidning i dagstidningsformat. Han undrade därför om det inte gick att ordna det så att redigeringen låg kvar i Stockholm tillsammans med sättningen och präglingen av tryckformerna. De färdiga matriserna skulle sedan kunna skickas till Västerås för tryckning.

Men innan man bestämde sig önskade Mattias Pers även att resonera med sin far Anders Pers. I en jubileumsskrift från VLT:s 150-årsfirande 1981 skriver Mattias Pers: ”Jag sade att avgörandet i en sådan här fråga låg hos min pappa, som för ögonblicket säkert fanns på redaktionen, där han – åttio år gammal – brukade tillbringa ett par förmiddagstimmar. Jag kunde tala med honom omedelbart.”

Många år senare mindes britternas kontaktperson att Mattias Pers bara var borta i fyra minuter. Beskedet var klart. Vi kör. Mindre än en vecka senare var alla papper klara. VLT:s tryckeri skulle producera Nyheter från Storbritannien, men uppdraget omfattade inte VLT:s redaktion eller nyhetsrapportering. Sidorna skulle komma tryckfärdiga till Västerås och alla redaktionella beslut skulle fattas i Stockholm. Beställaren fick även försäkra att tidningen till innehåll och ton skulle fortsätta som den börjat.

Samtidigt som de första lådorna med matriser levererats till Västerås brakade blitzen och slaget om Storbritannien löst. Det första numret av Nyheter från Storbritannien som trycktes av VLT är daterat den 5 augusti 1940.

Till en början låg upplagan på cirka 50 000 exemplar. Den här höga upplagan väckte strax kritik hos Postverket för allt det extraarbete som distributionen av tidningen innebar. Värre var dock de hotelsebrev och antydningar om annonsbojkott som VLT snart fick. Efter det att de första hoten kommit spikade man brädor för tryckerihallens fönster mot Skomakargatan och säkrade upp med sandsäckar.

Familjen Pers och VLT fick ta emot olika typer av hot och kritik. På omvägar fick familjen Pers till exempel veta att en officer vid länets flygflottilj skulle ha sagt att ”när Hitler tar över kommer Persarna att få dingla i sina pressar”. Samtidigt fick redaktionen anonyma brev där den anklagades för att vara ”köpt av engelsmännen”. Den mångårige medarbetaren Ingemar Garpe har berättat att det förekom en del presskritik mot VLT om att redaktionen på grund av tryckningen inte var neutral och att den var allt annat än ett moraliskt mönster. Men Garpe mindes också att han brukade trösta sig med vetskapen om att redaktionen ”inte kunde påverka vad som fanns i den grå låda som varje vecka kom till VLT”. Enligt Mattias Pers kom en sista otäck brevhotelse så sent som 1943 då kriget redan vänt. Han gjorde en del efterforskningar i detta fall, men kom inte längre än att brevet sannolikt var postat någonstans i trakten av Kalmar. Innehållet i Nyheter från Storbritannien slog an och upplagan steg fort efter det att VLT tagit över tryckningen. Toppen nåddes först i maj 1945 med en upplaga på 288 500 exemplar. Ett av skälen till framgången var att det brittiska propagandaarbetet höll en mer sober och saklig ton än den nazityska. Man lade sig vinn om att bryta av mot den tyska propagandans tal om krig och oövervinnerlighet. Dessutom hade man en egen redaktion och en svensk ansvarig utgivare.

Innehållsmässigt bjöd tidningen på aktuellt material om kriget, dramatiska pressbilder och intervjuer med ledande brittiska politiker och militärer. Men även programtablån för BBC:s utländska sändningar och premiärminister Winston Churchills viktigaste tal. Churchill själv fick också bläddra i minst ett av de VLT-tryckta numren. Han sa sig vara nöjd. I ett signerat meddelande lyckönskar han ”varmt redaktionen och alla som bidrar till denna utmärkta tidning”.

Efter freden 1945 upphörde också VLT:s tryckeriuppdrag och tryckningen flyttades tillbaka till Stockholm. Men helt försvann inte minnet av Nyheter från Storbritannien från VLT. Under många år satt nämligen Peter Tennants tackbrev inom glas och ram på en vägg i VLT-huset.

Tobias Lindberg

Analys- och opinionsansvarig, TU Medier Sverige

