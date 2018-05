Fem unga företagare i länet – listas som de mest lovande i landet

För att ta plats på Företagaren Sveriges 103 unga idéer-lista krävs att entreprenören är mellan 18-30 år och driver sitt företag aktivt.

Av alla 103 företag på listan kommer fem företag från Västmanland. De kreativa företagarna jobbar med vitt skilda verksamheter som marknadsföring, flyktingmottagande, transporter, glasstillverkning, kost och motion.

Ett av de lovande företagen drivs från Hallstahammar, två har startat i Arboga och två i Västerås.

Här är de lovande företagstalangerna i länet:

Philip Gustafsson, 24 år: Götlunda Deli AB, ArbogaDriver Götlunda glass. Skippade fotbollskarriären för att bli glassfabrikör utanför Arboga.Alisa Stevanovic, 20 år: Findie AB, HallstahammarFöre detta UF-företag som vill förändra restaurangbranschen via digitala verktyg. Erbjuder olika tjänster för att bygga upp restaurangers varumärke lokalt, via plattformen Findie.seJessica Jarrah, 18 år, Ayla Jarrah, 19 år, Joelle Ibrahim, 19 år, Zain Al-Zubaidi, 18 år och Bilal Khatib, 19 år: Once upon a book UF, Västerås IMFem elever på ABB:s industrigymnasium i Västerås har skrivit en bok om sin flykt till Sverige och om att börja ett nytt liv här. UF-företagarna är nyanlända från Syrien och Irak.Alfons Fallqvist, 23 år: AF Träning & Rehabilitering, ArbogaKan konsten att få folk att må bättre, både vardagsmotionärer och elitidrottare. Har gått från att vara ett enmansföretag till tre anställda i år, som jobbar med personlig träning, kostrådgivning, sport- och idrottsmassage samt sjukgymnastik.Camilla Lindgren, 30 år: CaLi AB, VästeråsFramgångsrik ung entreprenör som startade med inriktning på transportbranschen. Fraktar maskiner över hela landet. Har nu även utbildning och försäljning av tävlingshästar i verksamheten och föreläser om sin resa.