Närproducerad och hållbar lokalteater – Västerås fria teatergrupper visar sin mångfald på Utbudsdagen på 4:e teatern

Fem olika fria teatergrupper i Västerås visar vad de har att erbjuda under utbudsdagen. Teater Tropos spelar sin föreställning ”It’s all to beautiful”, gycklargruppen Trixx uppträder, Awake Projects har urpremiär för barnföreställningen ”Alma och Papegojmysteriet”, DHMJ framför sin ”Säg Någonting!” och 4:e teatern ”Livsrus”.

Lokalproducerat och hållbar, alla föreställningarna är skapade av teatrar i Västerås och kan spelas under lång tid.

– När våra teatergrupper gör våra föreställningar så spelar vi dem inte bara ett par gånger, utan de står sig och framförs under lång tid. Många glömmer eller känner inte till att det finns närproducerade teaterföreställningar med lång hållbarhetstid, utan tar in föreställningar utifrån i stället. Vi vill visa att vi finns och att det är en klimataspekt i det är då teatersällskapen inte behöver resa så mycket, säger Maria Sendow.