NATTENS NYHETER: Bil voltade och hamnade på taket • Mindre skåpbil förstörd i brand • Bilverkstad övertänd

Nattens nyheter

Lastbil har vält – 56:an stängs av under bärgningsarbetet. Vid 19.36 under onsdagskvällen larmades SOS Alarm om en trafikolycka på 56:an. Under natten har vägen varit avstängd under bärgningsarbetet som under torsdagsmorgonen fortfarande inte är klart.

Poliser slog till med dragna vapen mot restaurang – vittne larmade om sällskap med pistol. Enligt uppgifter till VLT pågick en polisinsats vid McDonalds på Erikslund på onsdagskvällen. Poliser med dragna vapen ska ha gått in på restaurangen och tagit med sig flera av gästerna därifrån. Under natten berättar polisen att det rörde sig om ett sällskap med en soft air gun.

Mindre skåpbil totalförstörd i brand. Det var vid 01-tiden som SOS larmades om ett fordon som stod i lågor på Friledningsgatan i Västerås. Fordonet visade sig vara en mindre skåpbil som blev totalförstörd.

Bil voltade vid Råby – tre personer till sjukhus. Under onsdagskvällen voltade en bil på Surahammarsvägen på Råby och hamnade på taket. De tre personerna som färdades i bilen fördes under natten till sjukhus för kontroll.

JUST NU: Bilverkstad övertänd. Klockan 04.24 larmades SOS om en brand i en byggnad en bit väster om Hallstahammar. Sex enheter från räddningstjänsten är vid 04.45 framme på platsen och ytterligare tre är på väg.

