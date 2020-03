NATTENS NYHETER: Ficklampslysande man gripen för försök till stöld • Hotfulla rånare lyckades fly med full varukorg från Systembolaget

Nattens nyheter

En person gripen efter försök till stöld – lyste med ficklampa in i bilar. Polisen grep sent på tisdagskvällen en man i fyrtioårsåldern för försök till stöld. Mannen ska ha försökt att bryta sig in i en bil i centrala Västerås.

Bil i lågor på Salavägen – stoppar upp trafiken vid Skallberget. Ett larm om en bilbrand på väg 56 vid Skallberget kom vid 21.30-tiden på tisdagen. Ungdomar ska ha setts springa från platsen.

Två män rånade butik på Erikslund – hotade med våld. På tisdagskvällen tvingade två män till sig varor på Systembolaget på Erikslund.

VIK-produktens nya rekord – är yngste målvakten någonsin i SHL: "Har med resten av livet". Han var en rubrikernas man redan som 14-åring. Nu har Jesper Wallstedt slagit ett nytt rekord – som SHL:s yngste målvakt någonsin.

