NATTENS NYHETER: Flera inblandade i trafikolycka på E18 – två till sjukhus • Kvinna utsatt för våldsman

Polisen rapporterar om en natt utan allvarliga händelser. Det har inte heller kommit några larm om olyckor eller bränder.

Trafikolycka på E18 – två personer förda till sjukhus. På tisdagskvällen krockade tre bilar på E18, i höjd med brandstationen i riktning mot Erikslund. "Vi hörde smällen och sedan en lång tuta", säger Erika Eddebring som tipsade VLT om olyckan, som inträffade på påfarten från Vallby upp på E18. Fyra–fem personer ska ha varit inblandade i olyckan som inträffade på E18 i höjd med brandstationen, i riktning mot Hallstahammar. Två av personerna fick föras med ambulans till sjukhus.

Man gripen för misshandel. En man i 50-årsåldern greps på tisdagen misstänkt för misshandel av en kvinna som han har en relation med. Kvinnan uppges vara i ungefär samma ålder som mannen.

VLT LISTAR: Här är Ica-butikerna i Västerås som tjänar mest. Närmare 65 miljoner kronor. Så mycket gick Ica-butikerna i Västerås i vinst senaste året. Den totala nettoomsättningen: Drygt 2 miljarder kronor. VLT har listat samtliga butiker. Inte helt oväntat är det de två jättarna – Maxi på Hälla och Maxi på Erikslund – som i sina senaste årsredovisningarna visar de högsta vinsterna.

Hallsta ett vinnande lag igen – efter magisk vändning: "Får bjuda honom på lunch". Hallsta HK repade sig snabbt efter förlusten senast. Borta mot Falu IF stod HHK för en magisk vändning i den tredje perioden , när man till slut vann med knappa 7–6 under tisdagskvällen. "Jag stod framför mål och brottades och styrde in pucken via låret", beskrev hjälten Oscar Rogerson sitt mål efter slutsignalen.

