NATTENS NYHETER: Flera inbrottsförsök i Västerås under natten – på skola, i ett cykelförråd och i bilar

Nattens nyheter

Uppbruten dörr på skola – polisen misstänker inbrott. Ett vaktbolag ringde under natten mot torsdag polisen om ett inbrottslarm som gått på en skola på Hemdal i Västerås. "Patrullen som var på plats sökte av lokalen och fann en uppbruten dörr", säger Susanne Sjögren, befäl hos polisens regionledningscentral.

Duo försökte ta sig in i cykelförråd – flydde i bil. Två personer försökte under natten mot torsdag bryta sig in i ett cykelförråd på Gunnilbogatan i Västerås. "De flydde sedan platsen i en bil. Efter ett kort förföljande stannade de fordonet och sprang iväg över ett tågspår", säger Susanne Sjögren, befäl hos polisens regionledningscentral.

Maskerade personer misstänks för inbrottsförsök i bilar. Polisen larmades vid 03.37 under natten mot torsdag till Knutsgatan i Västerås där maskerade personer försökt göra inbrott i bilar på adressen.

