NATTENS NYHETER: Inbrott i bostad • Blixt slog ned i villa • Bilbrand spred sig till garagefasad

Nattens nyheter

Misstänkt inbrott på adress i Hallstahammar – ordentligt tillrört i bostaden. Under tisdagskvällen ska någon ha tagit sig in genom ett fönster i en bostad i Hallstahammar och stökat till ordentligt. En anmälan om stöld via inbrott upprättades av polisen.

Kraftig rökutveckling efter blixtnedslag i villa mellan Köping och Västerås. Vid midnatt under natten mellan tisdag och onsdag larmades räddningstjänst om en befarad villabrand i Köpings kommun. En rökdykning påbörjades sedan, och vid 02-tiden rapporteras insatsen som avslutad. Efterbevakning pågår hela natten, en prognos för den är satt till klockan 09.00 under onsdagsmorgonen.

Bilbrand på Bäckby – spred sig till garagefasad. Vid 03.04 under natten mellan tisdag och onsdag ryckte räddningstjänst ut på ett larm om fordonsbrand på Bäckby. En dryg timme senare var branden släckt.

Morgonens toppnyhet

Boende rasar över busstrafiken innanför cityringen. Caisa Larsson bor vid Vasagatan i Västerås och har fått nog av bussar som kör för fort innanför cityringen. Enligt Mats Dahlström, chef för trafikledningen på Svealandstrafiken görs inte några egna kontroller av körhastigheten, men alla synpunkter som kommer in tas upp med berörd förare.

Sport

Efter otäcka hjärnskakningen – VSK-anfallaren talar ut om tuffa tiden. I samband med sitt mål mot Dalkurd i matchminut 99 (!) åkte Douglas Karlberg på en hjärnskakning. Målet innebar en räddad poäng för VSK. Men också en tuff vecka och återhämtning för anfallaren.

Tipsa oss

