NATTENS NYHETER: Inbrott på café i Badelunda • Tre bilar förstörda i bränder under natten

Nattens nyheter

Inbrott på café i Badelunda. Vid 23.30-tiden under natten mot måndag fick polisen in ett larm från en väktare om ett inbrott på ett café vid Anundshög i Badelunda

Tre bilar förstörda i bränder under natten. Två bilar brändes upp på parkering i Bäckby och en vid Ringvallen IP

Morgonens toppnyhet

Kritik riktas mot privat specialistmottagning i Västerås – Azad Ali: ”Jag märkte att min näsa hade blivit sned”. PLENT-kliniken i Västerås har nyligen gått i konkurs. Dessutom riktas nu en rad klagomål mot kliniken. Enligt tidigare anställda ska en av läkarna på kliniken genomfört plastikoperationer som blivit helt misslyckade samtidigt som intern och extern kritik ska ha sopats under mattan.

Sport

Efter fansens kritik mot VSK-tränaren – klubbens svar om Gabrielssons framtid: "Behöver lugn och ro". VSK är indragna i bottenstriden i superettan. Efter poängtappet mot Frej vädrade fansen kritiska åsikter i sociala medier kring tränare Thomas Gabrielssons framtid i klubben. Nu svarar VSK:

Inrikes

Kulturminister Amanda Lind födde under fredagen en dotter på Sundsvalls sjukhus. Kulturminister Amanda Lind (MP) från Härnösand födde under fredagen en dotter på Sundsvalls sjukhus. Det meddelade hon via Instagram under söndagen.

