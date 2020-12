NATTENS NYHETER: Inbrott på lagerlokal • Bil körde in i mitträcke

Nattens nyheter

Polisinsats efter misstänkt inbrott i lagerlokal. Polisen fick larm om ett pågående inbrott i en lagerlokal i Västerås.

Trafikolycka på riksväg 66 – bil körde in i mitträcket. Vid 22.30-tiden på måndagen inträffade en trafikolycka på riksväg 66 utanför Västerås.

Afrofuturismen – en svart framtid del 6: Zimbabwes mäktiga förflutna. I Nancy Farmers prisade ungdomsroman “The Ear, the Eye and the Arm” skildras ett på en gång högteknologiskt och övernaturligt Zimbabwe i slutet av kommande sekel.

Tremålsskytt och hjälte – när VSK vände och vann. Det svängde rejält på Studenternas regnvåta is. Men till slut drog VSK det längsta strået och vann knappt, men klart mot Sirius med siffrorna 5–6.

