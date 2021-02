NATTENS NYHETER: Inte mycket kvar av eldhärjat fordon • Boende i lägenhet avstyrde brandhot

Nattens nyheter

Bil på industriparkering i Skultuna totalförstördes vid brand. En personbil på Tibblevägen i Skultuna som fattat eld under tidiga torsdagsmorgonen gick inte att rädda.

Brandkårsutryckning till flerfamiljshus i Hallstahammar. Räddningstjänsten larmades sent på onsdagskvällen om en befarad brand i ett flerfamiljshus på Norra Vikingagatan i Hallstahammar. Det visade sig handla om en torrkokning som boende i lägenheten avstyrde innan räddningstjänsten kom fram.

Inbrottslarm från villa – området undersökt med hundpatrull. Polisen sökte av ett område på Framnäs med hundpatrull efter ett inbrottslarm från en villa under onsdagskvällen. Väktare och polis åkte till villan där ett fönster var öppet eller saknades. Huset spärrades av inför teknisk undersökning.

Rånare tog sig in i bil – hotade man att ta ut kontanter. Vid 19-tiden på onsdagen blev en man rånad vid parkeringen på Hälla. Mannen satt i en bil vid en stormarknadsparkering när plötsligt två för honom okända män tog sig in i bilen. Männen tvingade honom under hot att ta ut pengar i en bankomat.

Sport

Kaptenen om segernycklarna: ”Det skapade trygghet”. VIK är äntligen ett vinnande lag igen. På onsdagen vann Gulsvart borta mot Almtuna med 3–1 efter en gedigen laginsats, där kaptenen Fredrik Johansson klev fram och presterade. "Om vi ser oss själva i spegeln så har vi inte varit tillräckligt bra, men mot Almtuna visade vi rejälare tag igen", säger Johansson efter slutsignalen.

VIK Hockeys 17-åring en av fem nominerade – kan bli Hockeyallsvenskans bästa junior. De fem finalisterna i Guldgallret – priset till Hockeyallsvenskans bästa junior – har släppts. Bland de nominerade finns VIK Hockeys 17-åring Gabriel Kangas. Här är listan.

Suramålvaktens varning – trots storspelet: ”Kan bli farligt”. Han visar finfin form och Sura flyger fram i hockeyettan. 3–0 borta i länsderbyt mot Köping. Då höjer Suramålvakten Oliver Eriksson ett varningen finger. "Det kan bli lite farligt om man tror att det bara ska fortsätta", säger han.

