NATTENS NYHETER: Livlös man funnen • Bilist förpassad till fyllecell • Fordon indränkta med bensin • Himlafenomen förbryllar

Nattens nyheter

Flera inbrott i Västerås – man bröt sig in för att duscha. Lokaler på Metallverksgatan, Råsegelgatan och Emausgatan fick påhälsning av tjuvar under natten mot söndag. Polisen har ringat in flera misstänkta för brotten.

Man hittad livlös i vattnet – fördes till sjukhus med ambulanshelikopter. Det var på lördagskvällen som mannen hittades livlös i vattnet vid en badplats i Kvicksund. Mannen flögs sedan med ambulanshelikopter till Nya Karolinska sjukhuset i Solna.

Okänd dränkte bilar med bensin – privatperson släckte brand. En privatperson i Västerås förhindrade brand i två bilar under natten mot söndag. "Ett rådigt ingripande", berömmer Viktor Dicksved, befäl vid polisens regionledningscentral.

Ljusfenomen på himlen förbryllar: "Ett starkt ljus". Under natten mot söndag fick polisen in samtal om ett ljusfenomen som kunde ses vida omkring på himlavalvet. Rapporter inkom från bland annat Västerås.

Berusad bilist stoppad – fick läggas in för tillnyktring. En man i 40-årsåldern misstänks för grovt rattfylleri efter att ha stoppats i Västerås på lördagskvällen. Han var så påverkad att han omhändertogs enligt LOB.

Trädgårdsbrand i Kolbäck. Under natten släckte räddningstjänsten en mindre brand i en trädgård i Kolbäck, Hallstahammars kommun.

Förare vägrade stanna för polisen: ”Blev ett förföljande”. En förare av en personbil ville inte stanna när polisen försökt stoppa honom på Gideonsberg på lördagen. Mannen körde bland annat på cykelbanor för att försöka undkomma polisen. Han kunde senare ringas in av polisen.

De slog vad – nu ska Ella cykla till Göteborg: ”Här ska trampas”. Det började med en vadslagning under allhelgonahelgen. Det slutar med att Ella Rustad får cykla från Kolbäck till Göteborg. "Mitt barnbarn Milla som är tio, tycker det är en jättebedrift och säger att det måste vara världsrekord. Och det är det ju, för mig".

