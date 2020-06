NATTENS NYHETER: Misstänkt inbrott på skola • Bråkade med lokförare – avvisades från tåg • Trafikolycka på E18

Nattens nyheter

Misstänkt inbrott på Sankta Gertruds skola i Västerås. På torsdagskvällen vid 23-tiden larmades polis om ett misstänkt inbrott på Sankt Gertruds skola i Västerås. Personen eller personerna som misstänks ha utfört inbrottet ska ha tagit sig in i lokalen genom en krossad ruta.

Två män bråkade med lokförare på tåg – blev avförda i Köping och omhändertogs av polis vid stationen. Två män började under torsdagskvällen av oklar anledning bråka med en lokförare på ett tåg. De två männen blev sedan avförda från tåget vid Köpings tågstation där polis en liten stund senare kunde omhänderta duon.

Trafikolycka på E18 – personbil körde in i vajerräcke. SOS larmades under natten mot fredag om en trafikolycka som skedde på E18 mellan Västjädra och Svedvi med riktning Västerås. En personbil körde av okänd anledning in i vajerräcket.

