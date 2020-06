NATTENS NYHETER: Mopedist brottsmisstänkt efter olycka – passagerare skadades • Container i lågor

Nattens nyheter

Flicka till sjukhus efter mopedolycka. En flicka i tonåren fick föras till sjukhus med ambulans efter en trafikolycka med moped på Jaktvårdsgatan i Västerås. Pojken som körde mopeden misstänks för smitning från trafikolycka och drograttfylleri och mopeden togs i beslag.

Containerbrand vid Skiljeboskolan – röken syntes från sjukhuset. Under natten inkom ett larm om att någon observerat rök strax öster om Brandthovda. Räddningstjänsten ryckte ut för att undersöka saken. "Vi åkte ut lite på vinst och förlust och hittade branden", säger Roger Ehrstedt, inre befäl vid räddningstjänsten.

Vattenånga vållade larm om gräsbrand vid järnvägen. Strax efter klockan 22 larmades räddningstjänsten till en befarad brand i terräng på Stenby.

Trots lång debatt – beslutet om flygplatsen skjuts fram som väntat. Inte färre än drygt 100 inlägg och repliker gjordes när framtiden för flygplatsens framtid diskuterades på onsdagskvällens fullmäktige. Och sällan har så många följt debatten på plats eller på webben. Men så var det också flygplatsens framtid som stod på agendan – en fråga som engagerar Västeråsarna.

Kompani Compasión vill sätta Västerås på danskartan. De senaste två somrarna har Västeråsbaserade Compasión Dance Company uppträtt på den stora internationella dansfestivalen Danza in arte a Pietrasanta (DAP) i Italien. I år blir den fysiskt sett inställd på grund av coronapandemin, men förhoppningsvis tar den sig ett digitalt uttryck i stället. Just därför spelar nu Kristine Westman Elorza och hennes dansare in verk som de framför i olika Västeråsmiljöer.

