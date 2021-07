NATTENS NYHETER: Omkörd av falsk polisbil • Dyster syn mötte hemvändande familj • Man misshandlad

Nattens nyheter

Misshandlad man till sjukhus – polisen: "Förmodligen rånförsök". En man i 40-årsåldern fick sina skador omsedda på sjukhus efter ett överfall i Västerås under natten. Polisen tror att han utsatts för ett rånförsök.

Falsk polisbil stoppad – togs i beslag. Polisen jagade en falsk polisbil från Köping till Västerås på söndagskvällen. Två män åkte i det blåljus- och sirenförsedda fordonet.

Bortrest familj kom hem till genomsökt bostad – båt och smycken borta. Efter tio dagar återkom en Västeråsfamilj till sitt hem på söndagskvällen. En eller flera tjuvar hade då redan rotat runt i bostaden.

Högsommarvärme. Soligt och varmt även under måndagen. Senare under tisdagen eller på onsdag kommer regn in söderifrån, enligt SMHI:s väderprognos.

Snart premiär för folkfest vid Svartån: ”Det är mysigt”. Nyligen började fiskekort säljas inför kräftpremiären 7 augusti. ”Kul att kunna fiska centralt i Västerås”, säger Patrik Zvar i fiskeklubben Aspen.

Sport

VIK Supports längtan med slopade publiktaket: ”Kommer satsa”. Ståplatsläktaren i ABB Arena har ekat tom och en säsong nästan helt utan publik har passerat. Men med mindre än två veckor till VIK:s ispremiär ser läget ut att ljusna och supportrarna kan förhoppningsvis äntra läktarna igen. "Vi kommer satsa och ge allt", säger VIK Supports ordförande Jonas "Bullen" Sörensen till VLT.

Tipsa oss: Har du ett nyhetstips, eller vill komma i kontakt med oss på redaktionen? Tipsa oss här, ring 021-199 199 eller mejla [email protected].

Ladda ner våra appar – och få senaste nytt direkt i din mobil: VLT.se • E-tidningen

Följ oss på sociala medier: Facebook • Twitter • Instagram